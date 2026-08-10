“Chceme vedení Prahy bez vás.” Nemám rád umanutou politiku, odvětil lídr ODS Pirátce

Tady je sestřih toho nejzajímavějšího z hodinového pořadu Spotlight Aktuálně.cz, kde byli hosty Tereza Nislerová a Tomáš Portlík.
Pokud jde o jejich zkušenosti s politikou, je mezi nimi pořádný rozdíl. Lídr ODS a TOP 09, kandidát na pražského primátora Tomáš Portlík je léta ve vedení Prahy 9 a šéfuje největšímu klubu v pražském zastupitelstvu, zatímco lídryně Pirátů Tereza Nislerová je pouze opoziční zastupitelkou v Praze 4. Když ale začali debatovat v pořadu Spotlight, Nislerová se nedala.
Lídryně Pirátů Tereza Nislerová je skutečně do jisté míry novou tváří pražské politiky, místo jedničky si u Pirátů vybojovala v náročných primárkách a v debatě s Tomášem Portlíkem naznačila své přednosti. Jakmile jí Portlík připomněl, že nemá právě takové zkušenosti nebo že je mladá, okamžitě se ohradila, že Portlík není o moc starší a navíc přišel do pražské politiky v minulosti jako mladík.
Pokud jde o její pracovní zkušenosti, argumentovala tím, že léta pracovala v Evropské unii, v Česku pracuje ve známé společnosti Orlen a do toho podle svých slov dokázala získat až 15 miliard korun na různé modernizační projekty v rámci dekarbonizace. A co víc, jakmile měla příležitost, hned začala Portlíkovi vyčítat minulost jeho ODS poukazováním na různé kauzy. A dokonce zpochybnila i jeho práci starosty Prahy 9, i když patří podle průzkumů k nejpopulárnějším pražským starostům.
Na otázku, zda by si dokázala představit vládnutí s Portlíkem, odvětila, že ano, ale jedním dechem pokračovala: „Ale není to moje preferovaná varianta. Pro Prahu by byla lepší koalice Piráti, STAN a Praha sobě.“
Portlík, který je známý tím, že se často usmívá, se o to snažil i ve Spolightu, občas kritiku Pirátky mírnil třeba vysvětlováním toho, jak se podle něj už ODS zbavila všech problematických tváří nebo jak moc toho udělal ve své deváté městské části.
Z jeho odpovědí ale bylo zřejmé, že se v pražské politice pohybuje dlouho, na rozdíl od své oponentky se proti nikomu nevymezoval a naopak často zdůrazňoval, že je pro spolupráci politiků bez rozdílu politické příslušnosti. Když tedy dostal například dotaz na to, kdo je mu blízký pro vládnutí v Praze, nevyloučil ani spolupráci s ANO – tedy za spolupráce dalších stran.
„Myslím, že ten styl umanuté politiky a různé hrátky do Prahy nepatří. Praha má spoustu složitějších problémů, než abychom se dohadovali, jestli budu sedět vedle toho či onoho. Měli bychom se zaměřit na výsledek,“ řekl. Na otázku, kdo je mu tedy bližší, opět nedal jasnou odpověď. „Já si budu vybírat podle lidí. Nějaké stranické průkazky nejsou něčím, nad čím v tuto chvíli přemýšlím. A pokud nebudu muset, tak tuto úvahu ani po volbách nepovedu,“ odpověděl.
Na připomínku moderátora, jestli se neobává, že by mu potom mohl někdo vyčítat, že v případě vládnutí s ANO bude sedět ve vedení fakticky Andrej Babiš, něco takového odmítl. „Nemám v plánu se spojit v Praze s Babišem, nemám v plánu s ním udělat koalici. Ale je třeba, aby člověk měl nejlepší lidi v jednotlivých oblastech,“ odpověděl, zatímco Nislerová spolupráci s ANO vyloučila.