Chtějí víc peněz na školství a pak zapálí školu. Student z Francie otevřeně o protestech

„Je to tu každodenní realita. Vyrabované obchody, zablokovaná veřejná doprava, střety s policií.“ Tak popisuje francouzskou realitu v podcastu Spotlight Ondřej Černý, který ve Francii už čtvrtým rokem studuje. Studentské požadavky jsou přitom podle něj absurdní: lehčí maturita, zrušení přijímaček na vysoké školy, kratší výuka.
„Studenti jsou opravdu velmi nespokojení, i když se prakticky nic zvláštního neděje. Francouzská vláda nechystá žádné významné škrty a veřejné školství je ve Francii bezplatné. Nyní dokonce vláda zavedla oběd za jedno euro pro všechny vysokoškolské studenty. A máte tu poměrně štědrá stipendia,“ popisuje Černý situaci ve francouzském školství.
Nezakrývá přitom problémy. „Protesty začaly v lyceu Saint-Exupéry na předměstí Paříže a tam skutečně byly špatné podmínky. Jenže to není dáno tím, že by francouzské školství bylo podfinancované. Ty celkové výdaje dosahují téměř sedm procent HDP. Je to spíše o neefektivitě školství.“
Protesty jsou podle něj „černobílé“, účastní se Francouzi všeho druhu, tedy jak bílí, tak ti s migračním původem.
„Francouzi demonstrují společně s těmi, kteří k jejich zemi cítí mnohdy otevřenou nenávist. Studenti chtějí více peněz od státu, ale pak zapalují francouzskou vlajku nebo to lyceum, na které chodí. Takže bylo vidět například úplně nové lyceum Nelsona Mandely, které zapálili. Bylo úplně nové, tam opravdu nebyl problém se špatným stavem budov.“
Z protestů podle něj těží jednak na krajní levici lídr Nepoddajné Francie Jean-Luc Melenchon, který je podporuje a těží z podpory mezi mládeží, a jednak Marine Le Penová. „Ona dneska díky protestům oslovuje i umírněnější elektorát. Chce posílit justici, zpřísnit tresty, podpořit policii,“ říká Ondřej Černý.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
Začátek–01:57 – Jak protesty ve Francii začaly a do čeho se zvrhly? Jak se tato situace konkrétně dotýká studentů, například v oblasti bezpečnosti a dopravy?
01:58–07:32 – Je násilí prezentované na sociálních sítích skutečnou realitou v celé Francii? Kteří aktéři se podílejí na protestech a proč si host přeje neuvádět své studijní město?
07:33–12:56 – Jaké jsou hlavní požadavky studentů, včetně zrušení přijímací platformy na VŠ? Která organizace stojí za studentskými protesty a jaké absurdní návrhy vznáší?
12:57–19:51 – Jak se současné protesty liší od událostí roku 1968 a jakou roli hrají demografické změny? Jaký je postoj mladé generace k policii a důsledky „nárokové společnosti“?
19:52–Konec – Jak reaguje francouzská vláda a prezident Macron na současné nepokoje? Které politické strany a osobnosti nejvíce těží z probíhajících protestů a proč?