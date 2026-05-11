Přeskočit na obsah
Benative
11. 5. Svatava
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Spotlight

Co nás učili? Hlavně neotěhotnět! Ale co když je už problém někde jinde, varuje expertka

Spotlight Aktuálně.cz - Hanna Konečná

Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Tým Spotlight,Matyáš Zrno

Vzdělávací systém zůstává nastavený na dobu, kdy běžně otěhotněly 16leté dívky. Všechno bylo zaměřené na to: nechytit nějakou pohlavní nemoc, neotěhotnět moc brzo, a když otěhotnět, tak alespoň vědět s kým. „Jenže dnes dívkám nikdo nevysvětluje, že mají jen omezenou dobu, kdy lze otěhotnět,“ říká doktorka Hana Konečná, která přednáší na Jihočeské univerzitě výchovu k reprodukčnímu zdraví.

Reklama

Loni se v Česku narodilo pouhých 77 600 dětí, to je nejméně od roku 1785. Pomůžou dostupnější byty, nebo změna nastavení společnosti, kdy se místo kariéry bude více oceňovat mateřství a péče o dítě? Anebo je cestou také rozšíření asistované reprodukce i na osaměle žijící ženy?

Hlavní příčinou nízké porodnosti je silný pocit nejistoty, tvrdí doktorka Hana Konečná z Jihočeské univerzity. Mladí lidé podle ní nejsou sobečtí, jen zkrátka mají k dispozici účinné metody plánování rodičovství. „Cítí mnohem větší odpovědnost než předchozí generace. Více přemýšlejí o tom, jestli jsou zajištění, jestli mají správného partnera, jestli mají stabilní zaměstnání.“

Související

Zároveň ale mladí lidé nedostávají dost informací o tom, že reprodukční období je omezené. Že prostě není možné mít děti v padesáti. „To je základní chyba vzdělávacího systému, že zůstává nastavený na dobu, kdy bylo běžné, že otěhotněly šestnácti- či sedmnáctileté dívky. Všechno bylo zaměřené na to hlavně nechytit nějakou pohlavní nemoc, neotěhotnět moc brzo, a když otěhotnět, tak alespoň vědět s kým. Jenže nikdo dívkám nyní nevysvětluje, že mají jen omezené okno příležitosti, do kdy mohou otěhotnět.“

Média podle Konečné přispívají k mylnému dojmu, že je stále dost času. „Když se ukazuje padesátiletá herečka, co má dítě, tak vzniká úplně mylný dojem,“ varuje Konečná. „Když se studenty mluvím o možných cestách k rodičovství, vidím, jak jsou ovlivněni médii a tím, že padesátileté ženy mají dítě. Jenže to jsou výjimky a často i pomocí náhradní matky. My se sice dožíváme velmi vysokého věku a jsme i v šedesáti fit, ale pokud jde o reprodukční limity, tak se biologie nezměnila.“

Reklama
Reklama

Média podle Konečné prezentují jako pozitivní jenom jeden životní styl, a to styl mladých kariérně úspěšných žen, které ale odkládají rodičovství. „Anebo úspěšných mužů, jenže ti si pak vezmou o 30 let mladší ženu,“ podotýká.

Může být řešením demografické krize, že se osamělým ženám umožní asistovaná reprodukce, jak požaduje třeba Daniel Hůle, analytik Demografického informačního centra?

Související

„Já tomu nefandím, protože v tom vidím obrovská rizika, především psychosociální. Jak budete vybírat ženy, které můžou žádat o oplodnění spermiemi dárce? Samotný rodič může velmi dobře vychovávat dítě za předpokladu, že má podpůrné okolí. Jak to budeme zjišťovat, kontrolovat? Mají být dárci anonymní, nebo mají mít děti v určitém věku právo jít do registru a zjistit identitu dárce? Jak starým ženám se to povolí? Dnes už pomocí náhradního mateřství můžeme zajistit děti i mužům,“ vysvětluje Konečná.

Jak tedy najít cestu z demografické krize? „Asistovaná reprodukce umí mnohé a pomáhá, ale není bez limitů. Z výzkumů vyplývá, jak strašně důležitá je podpora širší rodiny. Víc dětí se rodí do těch rodin, kde víc dětí už bylo a kde babičky, dědové, strejdové a tety pomáhali s hlídáním. Kde je péče o malé děti rozprostřená na celou rodinu,“ uzavírá Hana Konečná.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás zajímat: Sociolog varuje před velkým problémem. Ekonomicky rosteme, ale hrozí nám další krize (23. 2. 2026)

Spotlight Aktuálně.cz - Daniel Prokop (18. 2. 2026) | Video: Tým Spotlight
Reklama
Reklama
Nejnovější videa
Další videa
Reklama
Reklama
Reklama