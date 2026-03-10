Trhům vládne panika, prudce zvedá ceny u benzinek. Expert nastínil, co bude s plynem

Průjezdnost Hormuzského průlivu se snížila na desetinu. Je to dáno tím, že dramaticky narostly ceny pojistek za lodní přepravu. Některé pojišťovny dokonce situaci vyhodnocují jako natolik rizikovou, že zcela zrušily nebo pozastavily pojištění válečných rizik. Kvůli nemožnosti vyvézt energie do cílových destinací zavládla na trzích panika, konstatuje hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.
Skokový nárůst cen pohonných hmot se už projevil i v České republice. V případě plynu je podle hosta Zuzany Tvarůžkové situace lepší, protože většina lidí má ceny zafixované.
„Samozřejmě nám ale pomalu končí topná sezóna a bude potřeba naplňovat zásobníky. To se dělá na přelomu dubna a května, takže doufejme, že se situace do té doby zlepší,“ konstatuje s tím, že v tuto chvíli by zásobníky musely být plněny za skoro dvojnásobné ceny.
„Následující měsíce na trzích mohou být velice volatilní a napětí ještě může narůstat,“ odhaduje ekonom. Že by Evropa neměla plynu dostatek, se neobává. „Evropa je bohatá. Samozřejmě si můžeme dovolit zaplatit víc než chudší regiony, takže my budeme mít těch komodit dost, ale budou dražší.“
00:06–05:39 Je prudký nárůst cen ropy a plynu jen dočasný tržní šok, nebo jsme na prahu delší a zásadnější nejistoty? Co v praxi znamená téměř zastavená lodní doprava v Hormuzském průlivu?
05:39–10:59 Jak velký chaos na trhu způsobují zásahy rafinerií a plynových zařízení v zemích Perského zálivu? Jak důležitý je Katar jako producent LNG a co jeho výpadek znamená pro Evropu?
10:59–16:15 Budou muset podniky závislé na plynu omezovat výrobu? Jsme dnes vůči podobným energetickým otřesům odolnější než v roce 2022? K jakým opatřením bude muset vláda sáhnout?
16:15–21:03 Jak je na tom Evropa a její rezervy? Které země jsou nejzranitelnější a mají největší důvod k nervozitě? Proč trhy a analytici špatně odhadli dopad americké intervence v Íránu?
21:03–26:52 Může současný bezpečnostní vývoj ekonomicky zasáhnout i bohaté státy jako Spojené arabské emiráty, Katar nebo Omán? Jak na současnou paniku reagují investoři a co to dělá se zlatem a dalšími aktivy?
26:52–29:55 Co by Štěpán Křeček poradil investorům? Nakolik mohou v konfliktu s Íránem hrát roli ekonomické zájmy?