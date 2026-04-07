„Existují i horší verze této drogy.“ Expert popsal příznaky závislosti na kratomu

Užívání kratomu si za loňský rok v Česku vyžádalo život 17 lidí. Mezi mladými a dospívajícími podle odborníků spotřeba kratomu v posledních letech prudce roste. Děti ani rodiče přitom často nemají tušení o rizicích. Proč je kratom tak populární? Jak se závislost na něm projevuje a jak se léčí? Ve Spotlightu Terezy Engelové vysvětlil lékař, adiktolog a primář Sanatoria Libella Petr Popov.
Když se svého dítěte zeptáte, jestli někdo od nich ze školy zkoušel kratom, téměř s jistotou se dozvíte, že ano. A že těch spolužáků není málo. Rodiče často vůbec netuší, že by jejich dítě mohlo mít zkušenost, nebo dokonce být pod vlivem této drogy a že mu hrozí vytvoření závislosti, jíž se pak složitě zbavuje.
Podle adiktologů je kratom u studentů populární, protože je dostupný, levný, nesmrdí, nevyvolává halucinace a intoxikace navenek není úplně rozpoznatelná.
„Hlavní účinek, pro nějž je kratom vyhledáván, je stimulační. Tak působí v nižších dávkách a při nepravidelném užívání. V okamžiku, kdy se jeho užívání stane pravidelným, dochází ale ke vzniku tolerance a organismus vytváří odpověď, která se při opakovaném užívání mění,“ vysvětluje lékař Petr Popov.
Při pravidelném užívání kratomu se jeho stimulační účinky mění spíše v útlumové, dávky se musí zvyšovat a vytvoření závislosti je u této přírodní drogy podobné jako třeba u heroinu, tedy relativně rychlé.
„Jestliže má kratom v první fázi účinky stimulační, ve druhé fázi, kdy uživatel musí zvyšovat dávky, přichází opioidní efekt, tedy spíše útlumový a výrazně návykový,“ vysvětluje primář Sanatoria Libella. Pacientů, kteří se léčí ze závislosti na kratomu, podle něj výrazně přibylo.
„I když kratom není úplně nová záležitost, první záchyt se v České republice datuje asi před deseti lety, v posledních zhruba třech letech pozorujeme markantní nárůst jak uživatelů, tak lidí, kteří mají s kratomem vážné problémy.“
Nebezpečná syntetická verze
Podle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti má s kratomem uživatelskou zkušenost několik procent dospělých, ale více než desetina mladistvých. Častěji pak chlapci. Výjimečné není jeho užívání mezi sportovci pro jeho stimulační účinky.
Ačkoliv od ledna 2025 je zákonem dané, že kratom se smí prodávat pouze ve specializovaných obchodech a pouze dospělým, realitou zůstává, že se k zelenému prášku z jihovýchodní Asie děti a mladiství dostanou poměrně snadno.
„Reálnou situací je, že se dá kratom sehnat i v obchodech bez certifikace. Tam ho prodávají nelegálně a prodají ho i osobám mladším 18 let. Navíc existuje i forma online prodeje, která je také nelegální,“ vysvětluje primář, jak se děti k droze, kterou mnozí považují za neškodnou, či dokonce zdraví prospěšnou látku, dostanou.
Podle Popova se na trhu objevují čím dál častěji i syntetické varianty kratomu, které jsou ještě nebezpečnější. „Syntetické varianty kratomu jsou potentnější svým účinkem, ale jsou mnohem rizikovější, respektive opravdu nebezpečné. K nám do sanatoria přicházejí lidé, kteří mají primárně problém s tímto typem drogy,“ upozorňuje na zvýšenou rizikovost syntetického kratomu, který se prodává ve formě bílého prášku, Petr Popov.
Závislost se projevuje tím, že bez zvýšené dávky drogy má uživatel abstinenční příznaky projevující se bolestmi útrob, svalů i velkých kloubů, nepříjemnými psychickými stavy, neschopností se soustředit, úzkostmi a poruchou spánku. „Zpočátku je to něco, co uživatel řeší tím, že si zvýší dávku drogy, ale i její primární efekt přestává být příjemný a postupně se s tím už nedá běžně fungovat,“ říká o rizikovosti kratomu Petr Popov.
Smrtelné kombinace
Smrtelná intoxikace podle něj hrozí především v kombinaci kratomu s alkoholem nebo jinými látkami. „Máme potřebu upozorňovat lidi, že pokud užívají kratom, tak by ho určitě neměli kombinovat s jinými útlumovými látkami. Nebezpečná je zejména kombinace s alkoholem,“ upozorňuje primář Sanatoria Libella.
Pokud mají rodiče podezření, že jejich dítě kratom užilo, ověřit to můžou pomocí testerů dostupných v lékárnách. „Rodič nepozná, že dítě užilo kratom, ale ze změny chování může vypozorovat, že užilo nějakou stimulační látku,“ říká Popov. Ke změnám chování patří například změny v komunikaci, zrychlené myšlení i jednání, hypersenzitivita či konfliktní chování. Co změny v chování způsobilo, může určit až toxikologická analýza. Není od věci tedy s dítětem vyhledat zdravotnické zařízení.
Podle Celní správy vzrostl import kratomu ze zemí mimo Evropskou unii od roku 2021 šestnáctinásobně. Do Česka bylo podle celníků vloni dovezeno rekordních 490 tun kratomu, tedy o 134 tun víc než v roce 2024. To odpovídá zhruba 160 až 250 milionům dávek.
24:27–27:47 Situace s HHC a THC. Počty uživatelů a varianty na trhu. Závislost na nikotinu a alkoholu stále hlavní problém Čechů.
27:47–36:30 Situace se vzrůstajícím problémem závislosti na videohrách a sociálních sítích. Jak se taková závislost projevuje a jak se léčí? V čem je léčba náročnější než u jiných závislostí? Jak se doktor Popov dívá na rozsudek, který padl v USA ohledně návykovosti sociálních sítí a proč se obává, že v budoucnu bude tento typ závislostí dramaticky narůstat?