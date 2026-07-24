Horší než nedostanek benzinu. Just z Moskvy o útocích na ruský Amazon

Zásilkový obchod Wildberries je srdce putinovského Ruska, vysvětluje z Moskvy Jiří Just. „Na Wildberries si objednává každý Rus. Neznám nikoho, kdo by si na Wildberries nic neobjednal.“ Jenže nyní sklady „ruského Amazonu“ jeden po druhém likvidují ukrajinské drony. „Vladimir Putin chtěl dát Rusům konzumní život, který jim jelcinovské Rusko dát nemohlo. A teď Rusové o tyto jistoty přicházejí.“
„Je to skutečně velice významná záležitost, lidé se o tom baví. Řeší, co bude s jejich zásilkami, jestli má vůbec smysl dál objednávat a tak dále. Je to pro ně mnohem větší a mnohem citlivější problém než benzin. Je to vlastně vrchol konzumu. A Rusové jsou mimořádně konzumní národ,“ připomíná Just.
Wildberries je součástí ruského života, ať už v Moskvě, v Petrohradu nebo v poslední vesnici. Má obrovský význam i pro celou ekonomiku. „Rusko je velká země a ruští podnikatelé by neměli takový přístup na celoruský trh, jako mají díky Widlberries.“ Je to gigantická firma, která také odvádí státu nemalé peníze na daních, a podle Justa se spekuluje, že do ní investovali nejen lidé z okolí Kremlu, ale i sám Vladimir Putin.
Koho tedy Rusové viní za shořelé zásilky? „Lidé za to vinu samozřejmě nekladou Vladimiru Putinovi, ale ‚těm teroristům z Ukrajiny‘. Rusové se cítí jako oběti, protože oni přece vedou ‚spravedlivou válku‘, oni ‚osvobozují Ukrajinu‘,“ vysvětluje ruské myšlení Just.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
Začátek-00:01:53 Co je společnost Wildberries a jakou roli hraje v každodenním životě běžných Rusů? Je to vrchol konzumního trhu, kde si mohou objednat prakticky cokoliv?
00:01:53-00:03:35 Jaký je její význam pro ruskou logistiku a malé a střední podnikatele? Slouží jako klíčové online tržiště pro celou rozlehlou zemi?
00:03:35-00:04:56 Lze Wildberries přirovnat k ukrajinské Nové Poště a je jeho fialový symbol skutečně všudypřítomný i v nejmenších obcích Ruska? Kolik lidí a podnikatelů je na něj napojeno?
00:04:56-00:06:36 Jaký je celkový význam Wildberries pro ruskou ekonomiku a existují spekulace o napojení na režim Vladimira Putina?
00:06:36-Konec Jak reagují běžní Rusové na hořící sklady Wildberries a je to pro ně citlivější téma než nedostatek benzinu? Připisují tyto útoky ukrajinským teroristům a uniká jim souvislost s ruskou invazí na Ukrajinu?