Íránci nejsou hloupí, říká generál Šedivý. „Ty nejmodernější zbraně si USA schovávají“

Izraelsko-americká operace proti Íránu byla dobře a dlouze připravována. Možná i několik let, myslí si bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR Jiří Šedivý. Poukazuje přitom na obrovský technologický náskok Američanů před zbytkem světa, ale zároveň varuje před podceněním Íránců. „Stát, který je schopen vyrábět balistické rakety, nikdy nepodceňujte!“
„Nemůžeme si myslet, že Íránci jsou úplní hlupáci. Měli bychom si učinit určité závěry z toho, že jsou schopni produkovat balistické rakety, které mají dolet až 2500 kilometrů. Takoví lidé nejsou úplně hloupí,“ říká Šedivý. „A obecně platí, že podceňování nepřítele je vždycky cesta do pekel.“
Ale zároveň připomíná, že intenzita íránské odpovědi se každým dnem snižuje a raket posílají čím dál méně. Íránci přitom vsadili na stacionární odpalovací zařízení.
„Takže pokud průzkum zjistí, kde tato stacionární zařízení jsou, tak než se připraví k odpalu, americké letouny je zničí,“ popisuje generál. V tomto podle něj Íránci zaspali a nevzali si příklad třeba z Rusů, kteří vsadili spíše na mobilní odpalovací zařízení.
„Mají obrovské podzemní komplexy, kde je připraveno obrovské množství raket a bezpilotních prostředků. Jenomže vtip je v tom, že všichni vědí, kde jsou například výstupy z toho podzemí, z těch horských masivů, ve kterých jsou tyhle sklady a zařízení. Stačí monitorovat takovýto výstup a v pravý čas provést úder,“ vysvětluje Šedivý.
Američané zase podle generála zaspali v obraně proti dronům: „Jsou překvapení z toho, že Íránci jsou schopní pořád vysílat poměrně velké množství dronů typu Šahíd, což jsou levné stroje a je drahé je sestřelit. Přitom Američané už dneska mají kopie šahídů, které používají proti Íránu. Ale celkově podcenili odhodlanost a sveřepost režimu v Íránu.“
Přesto válka ukazuje obrovský náskok USA oproti ostatním státům. A to podle Šedivého zatím Američané nepoužívají zdaleka všechny prostředky, které mají ve svém arzenálu. „Ty nejmodernější, nejschopnější si schovávají pro případ zásadního konfliktu. Třeba s Čínou. Nechtějí je odhalit,“ má jasno generál Jiří Šedivý.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:39–01:13 Reakce na vojenskou sílu, velení velkým vojenským silám a pohled z perspektivy České republiky.
01:13–02:49 Plánování operace – odhad délky přípravy operace proti Íránu, sběr zpravodajských informací a předchozí údery jako plánovací základ.
02:55 –05:11 Fungování íránských bezpečnostních složek – problémy s komunikací, použití starších komunikačních prostředků a riziko podcenění nepřítele.
05:11–12:01 Reakce Íránu a jeho schopnosti – hodnocení útoků íránských raket, použití dronů a odhodlanost teheránského režimu.
12:01–22:28 Další kroky a technologický náskok USA – potenciální uzavření Hormuzské úžiny, rizika pozemní operace, role Kurdů a technologická převaha Spojených států oproti ostatním zemím.
22:28–26:56 Vojenské schopnosti Číny a výdaje na obranu České republiky – porovnání čínské armády a jejích zkušeností s americkými ozbrojenými silami, dopady snižování rozpočtu na obranu ČR.