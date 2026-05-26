„Zničíte si kvalitu života.“ Expert tepe Evropu za migraci, za Rusko je na ni ještě tvrdší

Izraelský bezpečnostní expert a někdejší poradce premiérů Dan Schueftan kritizuje evropský přístup k migraci, válce i bezpečnosti. Tvrdí, že nekontrolovaná migrace pomohla vzestupu krajní pravice v Německu a Evropa podle něj naivně věří v existenci řešení každého problému.
Němcům jsem při migrační krizi řekl: „Potřebujete imigraci, protože nemáte děti. Přiveďte ale lidi, kteří se časem stanou součástí vaší společnosti. Kteří se chtějí – a budou – integrovat,“ vzpomíná ve Spotlightu Matyáše Zrna někdejší ředitel Centra pro studium národní bezpečnosti a také poradce dvou izraelských premiérů Dan Schueftan.
Tehdy ale došlo k nekontrolované a masivní imigraci a Schueftan prý upozorňoval na rizika. „Touto politikou nevyhnutelně zničíte kvalitu života v některých částech Německa,“ varoval s tím, že v takovém prostředí se může dařit fašistickým stranám. Není podle něj náhodou, že v důsledku migrační krize v Německu výrazně posílila tehdy okrajová AfD.
Pokud jde o řešení Putinovy agrese, Evropa je naivní, když si myslí, že nějaké existuje, naznačuje Schueftan. „Evropa – a Američané jsou v tom ještě horší – vychází z předpokladu, že v každém Saddámu Husajnovi je malý Thomas Jefferson, který se snaží dostat ven.“
„Máte kultury, které jsou barbarské. Je pravda, že se věci mohou změnit, ale je nezralé předpokládat, že se změnit musí – a navíc pozitivním směrem,“ konstatuje host Spotlightu.
Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06–10:57 Schueftan vysvětluje, proč podle něj na Blízkém východě funguje hlavně síla, a mluví o Gaze, Palestincích i možnosti změny společnosti.
10:57–20:22 Rozebírání izraelské strategie vůči Hamásu, obnově Gazy a mediálnímu obrazu války.
20:22–31:20 Důvěra Izraelců v armádu, vztah s Libanonem a hrozba ze strany Íránu.
31:20–36:10 Schueftan popisuje Spojené arabské emiráty jako úspěšný model pro část arabského světa.
36:10–40:54 Migrace do Evropy a dopad politiky Angely Merkelové na růst krajní pravice.