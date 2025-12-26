Josef Trojan: Mladí Slováci mají obavy, že by mohli brzy prožívat to co Nepela

Flusance a hejty na sociálních sítích schytal hlavně poté, co jeho otec veřejně vyjádřil podporu Ukrajině. „Občas jsem měl tendenci rozklikávat ty profily, abych dokázal alespoň skrze jejich zeď zjistit, s kým mám vlastně co do činění a kdo mě posílá na smrt do zákopu,“ přiznává herec Josef Trojan. Zjistil prý ale, že naprostá většina z nich jsou trollové.
Ve snímku Nepela ztvárnil hlavní roli – úspěšného krasobruslaře Ondreje Nepelu, který musel v komunistickém Československu skrývat svou sexuální orientaci. Mladý herec prý na film dostává ohlasy zejména od mladé generace Slováků.
„Hlavně potom, co se stalo na nějaké Ficově přednášce, kdy studenti odešli a zapálilo to na tom Slovensku nějakou jiskřičku,“ říká a naznačuje, že někteří mladí Slováci mají obavu, že by podobný příběh mohli v blízké budoucnosti také prožít.
Pokud půjde všechno, jak má, měl by se host Zuzany Tvarůžkové v září příštího roku na nějakou dobu přesunout do Londýna. Chtěl by tam zůstat na rok, načerpat inspiraci a možná to i zkusit v tamní filmové branži, která je oproti divadelní scéně cizincům daleko otevřenější.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-05:41 Jakou profesi by si chtěl Josef Trojan vedle herectví ještě zkusit? Pochyboval někdy o tom, jestli se má stát hercem? Co ho vedlo k tomu natočit před volbami s otcem mobilizační video, aby Česko nenásledovalo Slovensko? Jak vnímá výsledky voleb a má obavy z budoucnosti?
05:41-10:21 Jak nakládá s nenávistnými reakcemi? Má pocit, že politici berou mladou generaci vážně? Co považuje za klíčová témata? Jsou podle něj mladí lidé příliš citliví? Je dobře, že se o psychice víc mluví?
10:21-16:01 Je pro něj herecké prostředí bezpečnou zónou? Jak moc se snažil prosadit bez protekce? Vadí mu, když se v rozhovorech pořád vrací téma jeho rodičů?
16:01-21:01 Má něco společného s Ondrejem Nepelou, kterého si zahrál? Jak se podle Josefa Trojana podařilo přenést Nepelův životní boj do filmu bez zbytečného patosu a může film nést širší společenské poselství?
21:01-26:11 V čem může být Nepela symbolem pro současné Slovensko a mobilizaci mladé generace? Jak náročný byl pro Trojana krasobruslařský trénink? Jak důležitá je pro něj chemie a důvěra mezi hercem a režisérem?
26:11-30:24 Dává hercům Agnieszka Hollandová tvůrčí svobodu? V čem se jeho povaha protíná s postavou Franze Kafky? Kam chcete profesně mířit dál a jakou hereckou výzvu by si jednou přál? Proč ho láká přesun do Londýna?
30:24-31:06 Co Trojana v mezinárodním prostředí Londýna nejvíc inspiruje? A znamená jeho přesun do Londýna i ambici hrát v zahraničí?