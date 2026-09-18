Just: Ruská mobilizace je připravená. Kreml chystá po volbách drsný krok

V pátek v Rusku začínají parlamentní volby, které se odehrají v atmosféře de facto zlikvidované opozice, pátého roku války na Ukrajině a strachu z mobilizace. Do Státní dumy usedne 450 nových poslanců a poslankyň. Jaké jsou jejich možnosti ovlivnit dění v Rusku? Nejen o tom ve Spotlightu hovoří spolupracovník Aktuálně.cz v Moskvě Jiří Just.
Pro opozici jsou možnosti ovlivnit dění v Rusku podle Justa takřka nulové. „Pokud budeme hovořit o poslancích strany Jednotného Ruska, což je partaj, která volby určitě vyhraje, tak ti ji mají větší,“ říká Just.
Nadcházející volby v Rusku podle něj nejsou referendem o válce, jak se domnívají někteří analytici, ale především nástrojem k prověrce funkčnosti celého režimu a loajality gubernátorů.
„Parlament je kontrolovaný a kontrolovatelný. Poslanci jsou nominováni a zvoleni za účelem, aby tam seděli a zvedali ručičky pro zákony, které jim dá Kreml,“ říká Just o roli ruských zákonodárců.
Hlasování tak podle něj slouží jako zpětná vazba pro systém. „Ty volby mají primárně kontrolní smysl - kontrolovat jak systém, tak třeba gubernátory,“ vysvětluje novinář a publicista.
Integrace veteránů
Významným prvkem voleb je snaha ruského režimu zapojit účastníky vojenské agrese proti Ukrajině na kandidátky. Do zastupitelstev i Státní dumy tak kandidují stovky veteránů.
Na kandidátce Jednotného Ruska se tak objeví například devětadvacetiletý šéf Junarmie (ruská organizace pro vojenskou výchovu dětí a mládeže – pozn. red.) Vladislav Golovin.
Zapojení veteránů má však přísná pravidla. „Je to skutečně velice selektivní proces. Ruský režim se snaží integrovat zpět veterány, ale jenom schopné veterány, na které je spoleh.“
Režim tím zároveň vysílá propagandistický signál společnosti a láká nové kádry.
Potlačená opozice a hrozba mobilizace
Zatímco opoziční strana Jablko byla z celostátní soutěže vytlačena, ostatní povolené strany svádějí souboj pouze o druhořadá místa za Jednotným Ruskem. V souvislosti s vývojem na frontě navíc rezonuje téma další mobilizace.
„Systém je absolutně připraven na mobilizaci. Včetně toho, že prostě zavře hranice a nikoho nepustí ven,“ upozornil Just s tím, že finální krok závisí výhradně na Vladimiru Putinovi.
Proč sledování ruské politiky připomíná český fotbal? Jak podle ruské AI dopadly volby, které ještě neproběhly? Proč je strana Noví lidé bez nových lidí, Spravedlivé Rusko bez spravedlnosti a Liberálně demokratická strana není ani liberální, ani demokratická? K zástupcům jaké strany měl blízko Jiří Paroubek? A přijde v Rusku revoluce generace Z?
Na tyto a další otázky odpovídá v pořadu Spotlight novinář a spolupracovník Aktuálně.cz v Moskvě Jiří Just. Celý díl si můžete pustit ve videu výše na oblíbených podcastových aplikacích.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
Začátek–02:18 Jaké jsou možnosti ovlivnit dění v Rusku pro poslance a celou Státní dumu? Je jejich vliv minimální, nebo mohou skutečně prosazovat své návrhy?
02:18–04:52 O co se v těchto volbách hraje? Jsou spíše referendem o válce, nebo slouží primárně k jiným účelům, například ke kontrole systému a guvernátorů?
04:52–09:30 Vytváří Kreml novou elitu integrací válečných veteránů do politického systému? Jaký je význam tohoto procesu pro režim z hlediska propagandy a náboru?
09:30–12:07 Proč je výsledek voleb, konkrétně vítězství Jednotného Ruska, předem jasný? Jak ovlivňuje Kreml stranický systém a rozdělení sil v Dumě?
12:07–Konec Jaké jsou charakteristiky a skutečné rozdíly mezi tzv. opozičními stranami v ruském parlamentu? A jaký vliv má skutečná mimoparlamentní opozice, například po Alexeji Navalném?