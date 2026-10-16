Kritizovat Klempíře je dnes módní. Denemarková si hraje na disidentku, soudí známý spisovatel

Spisovatel Petr Stančík se ostře pustil do Radky Denemarkové kvůli jejímu vystoupení na knižním veletrhu ve Frankfurtu. Její kritiku ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) považuje za konformní a její obavy o svobodu slova vidí úplně jinak. „Na tom projevu nic odvážného nebylo,“ říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Podle něj se z kritiky ministra stal v kulturním prostředí téměř povinný rituál.
Spisovatel a držitel ceny Magnesia Litera Petr Stančík odmítá tvrzení, že ministr kultury Oto Klempíř ničí českou kulturu. Podle něj je na podobný soud příliš brzy a ve srovnání s předchůdci si ministr nevede špatně.
„Nadávat na pana ministra kultury je teď takový dobový tanec v kultuře, protože se to prostě tak dělá,“ prohlásil Stančík.
Klempíře osobně zná z reklamní branže, kde spolu v minulosti pracovali, zdůrazňuje však, že nejsou přátelé. Ministerstvo kultury přirovnává k těžkému parnímu válci, jehož směr nelze změnit během několika měsíců. Kritiku části umělecké obce proto považuje za předčasnou.
Ještě ostřeji se Stančík vymezil vůči spisovatelce Radce Denemarkové. Ta na frankfurtském knižním veletrhu před týdnem varovala před ohrožováním nezávislé kultury a kritizovala politické poměry.
„Paní Denemarková si ráda hraje na disidentku,“ soudí Stančík. Podle něj je její vystupování ve skutečnosti konformní s názory převládajícími v části evropského kulturního prostředí. Zpochybnil také odvahu jejího projevu, který sklidil potlesk vestoje.
„Když se začne tleskat vestoje, tak je hrozně vidět, když někdo sedí a netleská,“ poznamenal ironicky. Denemarkové zároveň vyčetl údajný rozpor mezi kritikou ministra a využíváním veřejné podpory literatury. Podle Stančíka by bylo přesvědčivější „nevzít od toho prokletého ministra ani korunu“.
Rozhovor se postupně změnil ve spor o svobodu projevu, státní dotace a politické ovlivňování kultury. Stančík tvrdí, že českému kulturnímu prostředí dominuje liberální pohled na svět a že lidé s odlišnými názory nemají odpovídající prostor.
Zpochybnil také způsob výběru české literární delegace do Frankfurtu, který podle jeho přesvědčení ovlivňovala ideologie. Připustil ovšem, že u samotného výběru nebyl.
Když přišla řeč na Klempířovy možnosti ovlivňovat kulturu, Stančík uznal, že ministr může zasahovat například do složení grantových komisí. Sám by však státní dotace do kultury nejraději výrazně omezil, ideálně koordinovaně s ostatními evropskými zeměmi.
„Když chcete jít do divadla, tak si zaplaťte tolik, kolik to stojí,“ vysvětlil. Přestože sám veřejnou podporu v minulosti využil, současný systém považuje za pokřivený.
A zatímco Radka Denemarková varuje před nástupem autoritářství, Petr Stančík vidí hlavní ohrožení svobody projevu jinde: v ideologické jednostrannosti, autocenzuře a společenském tlaku na přijímání jediného správného názoru.
Jaká byla hlavní témata podcastu?
Začátek–00:03:10 Ničí ministr kultury Oto Klempíř českou kulturu? Proč Petr Stančík považuje kritiku ministra za předčasnou a téměř módní záležitost?
00:03:10–00:08:38 Proč podle Stančíka spisovatelka Radka Denemarková „hraje disidentku“? Co mu vadí na jejím projevu ve Frankfurtu a proč jí vyčítá využívání státní podpory kultury?
00:08:38–00:18:53 Hrozí v Česku autocenzura a trestání lidí za nepohodlné názory? Rozhodují při výběru spisovatelů na prestižní literární akce umělecké kvality, nebo politické přesvědčení?
00:18:53–00:26:16 Měl by stát přestat dotovat kulturu a nechat umění vydělávat si samo na sebe? Mohou politici prostřednictvím grantových komisí ovlivňovat tvorbu a jsou Česká televize a Český rozhlas skutečně nezávislé?
00:26:16–00:30:31 Proč Stančík souhlasí s Denemarkovou, že Evropa „hnědne“, ale vidí úplně jiné příčiny? V čem zpochybňuje její tvrzení o Franzi Kafkovi a jak podle něj funguje současný knižní trh?