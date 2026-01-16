Kupka je hodně jako Fiala, Ivan si musí ještě počkat. Vlivný expolitik hodnotí kongres ODS

ODS nebyla připravená na vládnutí, je rozbředlá a vládne v ní ohlušující ticho. Vítá kandidaturu Radima Ivana, která rozvíří stojaté vody v ODS. Martina Kupku považuje za dobrého ministra, ale příliš navázaného na éru Petra Fialy. Bývalý místopředseda ODS a ministr vnitra Ivan Langer vstoupil do předvolebního dění v ODS zveřejněním tzv. Olomouckých artikulů, které formulují konzervativní vizi ODS.
ODS vidí Langer kriticky. Vytýká jí ztracený étos, rozbředlost. „Ten amaroun, který se z ní stal, je něco, co jí brání myslet vážně to, že chce vládnout.“ Ve straně mu chybí debata. „To ohlušující ticho lze dílem připsat té vládní odpovědnosti, ale to ticho v politické straně, která má být živý organismus, znamená jenom jedno jediné - je mrtvá. Pokud to vevnitř nebublá, pokud se tam nemluví, pokud se nehádají, pokud se neutkávají mezi sebou, pokud se neskládají účty z výkonu funkcí, tak je ta strana vlastně mrtvá.“
Na vládě Petra Fialy si váží zahraniční politiky. „Jestli je něco, co si já osobně cením, tak je to ta část zahraniční politiky vlády, která řekla, když zlu jednou ustoupíš, vrátí se silnější o tvoji slabost. A to jasné vymezení se k odporné brutální ruské agresi na Ukrajině je něco, co si z mého pohledu zaslouží respekt a úctu.“ Kritizuje ale to, že Fialova ODS nebyla na vládnutí připravena.
Volební vítězství bylo pro všechny překvapení – „tu stranu to podle mě chytilo naprosto nepřipravenou na vládnutí. Pokálel nás pták štěstí a my nebyli připraveni. Já byl za to rád, ale pak se ukázalo, že to bylo opravdu štěstí a že administrativa a lidé, kteří ji reprezentovali (nejen za ODS), na vládnutí připraveni nebyli. Systematicky a trpělivě - tak jak to bylo za Klause či Topolánka - se nepřipravovali na vládnutí. Neměli svoji stínovou vládu. Neměli postavené týmy lidí, kteří by v den D +1 byli schopni nastoupit na úřady a neztráceli by ani minutu.“
Jak vidí Ivan Langer kandidáty na předsedu ODS? „Já jsem strašně rád za to, že to Radim Ivan (místostarosta Ostravy-Jih za ODS) zvedl. Rozvířil vodu, ve které se dosud klidně plující kapři najednou museli začít hýbat a začít něco vymýšlet a začít nějak reagovat. A to je dobře. Slabá stránka je, že být předsedou opoziční politické strany a nebýt ve sněmovně, nebýt alespoň v Senátu, nebo nebýt alespoň v Praze, je nesmírně složité.“
Martina Kupku považuje Langer za výborného ministra, ale jeho slabá stránka je, že je příliš spojený s Petrem Fialou. „Nejsem si jistý, nakolik je schopen se v dobrém slova smyslu od té doby, na které byl účasten i jako místopředseda, i jako, řekl bych, jeden z nejlepších ministrů, odpoutat.“