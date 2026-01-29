Macinka chtěl dát sporu publicitu. Prezident teď necouvne, jde mu o znovuzvolení

Petr Macinka se rozhodl odhodit rukavice a jde s prezidentem republiky do ostrého čelního střetu, komentuje kauzu SMS zpráv ministra zahraničí prezidentovu poradci Petru Kolářovi ředitel Diplomatické akademie Cyril Svoboda. Domnívá se, že od šéfa Motoristů šlo o jasný záměr s cílem dát sporu velkou publicitu.
„Já bych nikdy nenapsal esemesku tohoto typu,“ konstatuje s tím, že vysoce postavení politici s případným zveřejněním soukromé komunikace musí předem počítat.
Svoboda v rozhovoru se Zuzanou Tvarůžkovou také připomíná, že se už pomalu rozbíhá předvolební kampaň. „Zase budou volby a prezident republiky podle mě tím svým postojem myslí na své znovuzvolení a chce být prezentován v roli ochránce demokracie, ústavnosti a jiných hodnot… A teď asi necouvne, protože kdyby couvl, tak by měl problém u svých voličů.“
Někdejší ministr zahraničí navrhuje při řešení situace vytvořit balík agend, ve kterých hraje důležitou úlohu prezident republiky, a v něm pak hledat kompromis:
„A ten kompromis je, že každý někde něco získá, něco ztratí a řekne veřejnosti – takhle jsme se dohodli a tohle už je nové vyvážení sil. Když to bude jenom ve vztahu Filip Turek – ano nebo ne, no tak ta dohoda nebude nikdy. To se dá vyřešit jen tím, že na té šachovnici budete mít více figur a budete řešit situaci tak, aby to bylo takzvaně win-win.“
00:06-05:04 Jakou nejhorší SMS Cyril Svoboda kdy ve vysoké politice dostal a kvůli čemu? Musí politici ve vysoké funkci počítat s možným zveřejněním soukromé komunikace? Jde v případě komunikace ministra Macinky o vydírání?
05:04-10:48 Lze mluvit o politickém vyjednávání? Je takový politický nátlak přípustný? Je adekvátní blokovat prezidentovi cestu na summit jako odplatu za nejmenování ministra?
10:48-15:33 Může tento konflikt skončit dohodou? Kdo by mohl spor moderovat?
15:33-20:11 Rozčiluje celá kauza kolem Filipa Turka a Petra Macinky premiéra Andreje Babiše? Kde jsou nejslabší místa koalice?
20:11-26:12 Jak může premiér reagovat? Kdo by měl jet jako šéf delegace na summit NATO? Jak běžné je, že nová vláda stopne už schválené velvyslance předchozí vládou?
26:12-30:26 Kdo na neshodách nejvíc tratí? Jak Svoboda v této atmosféře vidí budoucnost jednoty a vystupování české zahraniční politiky? Bude to pro Andreje Babiše zkouška?