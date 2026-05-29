Mat213: „Poslední rok jsem se choval jako dement.“ Jeho nová deska je o sebereflexi

Hudebník a výtvarník Mat213 se do širšího povědomí dostal songem a videoklipem NEPO, který akcentuje pozlátko slavného příjmení. Aktuálně vydává nové album s názvem Retroskepse: „Je v podstatě o čase. O tom, jak vnímáme naše bytí v čase a jak jsme sentimentální ohledně minulosti,“ popisuje.
Téměř všechny písničky jsou o mně, přiznává host Zuzany Tvarůžkové s tím, že celé album je tentokrát méně ironické a více retrospektivní. Jako trefná charakteristika mu přijde označení „performativní sebereflexe“.
Matěj Čech přiznává, že často zápasí s vlastním egem. „Je to příšerný prokletí. Bohužel jsem – podle mě po mém dědovi (František Ringo Čech pozn. red.) – zdědil fakt obrovské ego. Rád jsem středem pozornosti, mám rád, když si o mě lidi povídají a když se mnou dělají rozhovor. Ale snažím se s tím pracovat,“ dodává.
Člověk si na pozornost okolí zvykne plíživě, míní Mat213. Moment, kdy si uvědomil, že je potřeba vystřízlivět, prý nastal na rodinném obědě. „Vždycky jsem tam chodil rád. Bavíme se prostě celá rodina. A já jsem si v jednu chvíli uvědomil, že mě vlastně nebaví nebavit se o mně.“
Jaká byla jeho hlavní témata?
Začátek - 10:47 Poezie, osobnější album Retroskepse, výběr skladeb, hudební komunita a důležitost slov v tvorbě Mata213.
10:47 - 15:57 Tlak slavného příjmení, život ve středu pozornosti a klip Nepo o dětech známých rodičů.
15:57 - 20:19 Festivalová sezóna, inspirace beatnickou generací a vlivy, které Mata213 nejvíc formovaly.
20:19 - 25:14 Tvrdá kritika během studia na AVU a důvody, proč je současná mladá hudební scéna tak silná.
25:14 - Konec Politika a kultura, podpora umělců státem a proč jsou živé koncerty nejdůležitější část hudby.