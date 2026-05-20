Měsíc jako nový ropný důl? Čína je nebezpečná, mohla by tam být první, varuje expert

Brněnská firma chce do roku 2030 dostat sondu na Měsíc. „Jižní pól bude čerpací stanicí pro další lety do vesmíru,“ popisuje šéf společnosti Troll Space Petr Kapoun. O budoucnosti kosmického průmyslu podle něj rozhodne boj o data, družice a suroviny na Měsíci. „Vesmírné závody nikdy neskončily. Kdo bude první těžit vodík na Měsíci, tomu budou ostatní platit,“ říká ve Spotlightu Aktuálně.cz.
Vesmír je novou průmyslovou zónou i novým geopolitickým bojištěm, tvrdí Kapoun ve Spotlightu Zuzany Tvarůžkové. Jeho firma připravuje misi Lumi, která má detailně zmapovat jižní pól Měsíce. Právě tam se podle něj nachází zásoby zmrzlé vody, z níž by mohlo vznikat palivo pro další kosmické mise.
Kapoun zároveň upozorňuje, že vedle Spojených států rychle posiluje i Čína a Evropa se musí naučit větší soběstačnosti. Válka na Ukrajině podle něj ukázala, jak strategicky důležitá jsou družicová data a že státy se na externí dodavatele nemohou plně spoléhat. „Některé země své satelity nad Ukrajinou prostě vypnuly,“ říká.
Troll Space už dnes provozuje vlastní družici s hyperspektrální kamerou, která umí z oběžné dráhy odhalovat chemikálie ve vodě, zdravotní stav plodin nebo třeba nelegální skládky. Firma cílí mimo jiné na africký trh, kde vidí velký potenciál v zemědělství a monitoringu sucha. „Afrika nemusí projít stejným vývojem jako Evropa. Může rovnou přebírat nejmodernější technologie,“ popisuje Kapoun.
Podle něj se zároveň rychle mění i význam dat z vesmíru. Družice dnes generují stovky terabajtů informací denně a rozhodující bude schopnost je zpracovat.
„Kdo bude mít data, bude mít přehled o tom, co se děje na celé Zemi,“ říká. Klíčovou roli v tom má hrát umělá inteligence, která už dnes dokáže automaticky vyhodnocovat snímky pro zemědělce, investory nebo inspekce životního prostředí.
Jaká byla jeho hlavní témata?
Začátek–08:30 Česká mise na Měsíc, jižní pól a „měsíční ekonomika“
13:25–19:20 Česká družice Troll, hyperspektrální data a využití v zemědělství či ekologii
20:52–24:58 Vesmír jako bojová zóna, válka na Ukrajině a strategický význam družic
24:58–26:04 AI a zpracování obrovského množství dat z vesmíru
26:04–Konec Stav českého kosmického průmyslu, vzdělávání a nedostatek lidí