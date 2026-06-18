Mluví o tom všichni! Jiří Just z Moskvy o útocích na rafinerii

Ukrajinské drony už podruhé během několika dní zasáhly klíčovou rafinérii ve čtvrti Kapotňa na jihovýchodě Moskvy. Sociální sítě i média zaplnily záběry hořícího komplexu, explodujících ropných zásobníků a černého dýmu stoupajícího nad ruskou metropoli. Jak to vypadá přímo v nitru ruského hlavního města? O aktuální situaci promluvil spolupracovník redakce a novinář Jiří Just žijící přímo v Moskvě.
Ačkoliv hořící rafinérie leží zhruba 15 kilometrů od Kremlu, rozlehlost Moskvy znamená, že v jiných částech města život na první pohled běží dál. „Kdybychom se podívali z okna, nevidíme nic, protože bydlím na druhé straně Moskvy, nějakých 30 kilometrů daleko,“ popisuje Just.
Skutečná realita se však vyjevuje na displejích telefonů. „Když jsem ráno jel moskevským metrem a nahlížel jsem spolucestujícím do telefonů, všichni četli právě zprávy o tom, co se děje. I v soukromých rozhovorech se lidé primárně bavili o hořící Kapotně a blízkých obchodních centrech,“ potvrzuje novinář. Útok je pro Moskvany absolutním tématem číslo jedna, i když jej většina viděla pouze zprostředkovaně na internetu.
Ruská propaganda: Úspěšné sestřely a terorismus
Ruská oficiální média tentokrát masivní incident nemohla ututlat – sloup dýmu byl příliš viditelný. Propaganda proto okamžitě nasadila tradiční narativ o „teroristickém útoku zlých Ukrajinců“ a zároveň se snaží porážku maskovat úspěchem protivzdušné obrany. Ruské úřady tvrdí, že na zemi letěly stovky dronů (z toho údajně 180 na samotnou Moskvu) a armáda jich drtivou většinu zlikvidovala. To, že k zásahu strategického podniku přesto došlo, prezentují jako nešťastnou shodu okolností.
Konec nepsané společenské smlouvy
Útoky zasahují samotné základy Putinova režimu. Dlouhodobý nepsaný konsenzus – tedy že běžní Rusové nechají Kreml válčit výměnou za to, že se jich válka v metropolích nedotkne – je v troskách. Podle Justa k této erozi dochází postupně už delší dobu. Výrazným zlomem bylo například plošné omezování mobilního internetu ruským cenzurním úřadem Roskomnadzor, které mělo zabránit navádění ukrajinských dronů.
Palivová krize jako psychologická zbraň
Na moskevských čerpacích stanicích zatím fronty nevznikají a ceny se drží na standardních hodnotách. Slovo zatím je však klíčové. Rusko sice disponuje podzemním produktovodem obepínajícím Moskvu, nikdo ale neví, kolik paliva v něm reálně zbývá.
„Všichni očekávají, že ceny půjdou nahoru. Jednak proto, že se bude muset palivo dovážet z Kazachstánu nebo Běloruska, ale roli sehraje i psychologie. Pokud Rusové začnou v panice skupovat benzín do zásob, poženou ceny nahoru sami,“ vysvětluje Just. Samotný strach z nedostatku se tak stává efektivní zbraní ukrajinského vedení války.
Putin komentuje pouze vítězství
Ačkoliv by se v takto kritické situaci očekávalo osobní vyjádření Vladimíra Putina, ruský prezident mlčí. Aktuálně se nachází v Kazani na summitu Rusko - ASEAN. Ve svém úvodním projevu se o útoku na metropoli vůbec nezmínil.
„Před zahraničními hosty nechtěl vypadat jako ten, kdo dostal mimořádně citlivý úder. Vladimír Putin osobně nekomentuje žádné prohry. Komentuje zásadně jen úspěchy,“ uzavírá Jiří Just s tím, že reakci lze očekávat nanejvýš od tiskového mluvčího Dmitrije Peskova.