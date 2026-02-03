Moderátor Železný prozradil, jak bojuje proti zestátnění televize. „Tlak je velký.“

„Václav Moravec nemá co dostávat jakékoliv povolení. Zaměstnavatel v takovém případě – při vší úctě – není v pozici, že by to mohl povolovat,“ komentuje novinář, moderátor a pedagog Jakub Železný situaci, kdy jeho kolegovi Václavu Moravcovi nebylo povoleno účastnit se rozhovoru mimo Českou televizi.
Host Zuzany Tvarůžkové se domnívá, že tlak, který je vyvíjen na ČT, se vždy propisuje do různých pater této instituce. Je už jen na té televizi, jak moc bude silná a odolná – jak silnou budou mít lidé v managementu integritu, soudí Železný. Upozorňuje přitom, že případné porušení zákona může konstatovat pouze Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
Zvenčí je podle Železného na Václava Moravce vyvíjen obrovský tlak. „Doufám ale, že není zevnitř. (…) A doufám, že všechny ty tlaky ustojí,“ uvedl Železný. Sám údajně za svým kolegou stojí a vždy stát bude.
V tuto chvíli moderátor z České televize odcházet nechce. Zbývá mu prý 13 let do odchodu do důchodu a ty by v ČT rád strávil. Dokonce i v případě, že by byla nějakým způsobem zestátněna. „Musel bych to vydržet. Do té doby se pokusím svým hlasem a možná i určitou autoritou vůči některým kolegům udělat maximum proto, aby se to nestalo.“
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06–04:51 Jak silný je aktuálně tlak na Českou televizi? Mělo se s plánem zrušit koncesionářské poplatky dopředu počítat? Co je motivací pro zrušení poplatků?
04:51–11:44 Jsou koncesionářské poplatky jednou z hlavních garancí mediální nezávislosti? Hrozilo by financování ze státního rozpočtu tlakem na veřejnoprávní média?
11:44–15:39 Je ČT schopná sebereflexe a obhájení své existence?
15:39–21:04 Co může Jakub Železný říct ke sporům kolem pořadu Otázky Václava Moravce? Proč Václav Moravec nedostal povolení k rozhovoru mimo ČT?
21:04–25:28 Skončila editorka Hana Andělová v pořadu OVM kvůli nezvaní Tomia Okamury? Je vedení České televize dostatečně odolné vůči politickým tlakům? Co se děje v redakci zpravodajství?
25:28–30:13 Dočkáme se další stávky v ČT? V čem by měla být Česká televize razantnější? Jak se cítí po pauze od politického zpravodajství?
30:13–32:47 Uvažuje Železný o návratu k moderování politických debat? Kdy by z České televize odešel?