Mosad jim dal starý křáp. Ido Netanjahu o záchraně rukojmí v Entebbe a smrti bratra Joniho

Nikdo nevěřil, že se operace podaří. Nikdo nevěřil ani tomu, že ji izraelská vláda vůbec schválí. Nakonec se z toho ale stala nejslavnější operace na záchranu rukojmí v dějinách – operace Jonatan, při které izraelské komando zachránilo více než stovku rukojmí držených na letišti v ugandském hlavním městě Entebbe, skoro 4000 kilometrů vzdušnou čarou od Izraele.
Všechno začalo únosem letounu Airbus společnosti Air France z Tel-Avivu do Paříže 27. června 1976. Dva Palestinci a dva němečtí krajně levicoví teroristé odklonili letadlo s 260 cestujícími do ugandského Entebbe, kde vládl spřátelený diktátor Idi Amin. Za osvobození rukojmí požadovali propuštění 53 odsouzených palestinských teroristů.
Izraelská vláda ale rozhodla jinak. V noci ze 3. na 4. července přistálo v Entebbe izraelské komando z elitní jednotky Sajeret Matkal. Vojáci zlikvidovali teroristy, ugandské vojáky na letišti i 11 ugandských stíhaček typu MiG. Osvobodili skoro všechna rukojmí (zemřeli čtyři) a vrátili se v bezpečí domů.
Až na jednoho – velitele zásahu podplukovníka Jonatana „Joniho“ Netanjahua. Ten byl jediným padlým izraelským vojákem. Jeho bratr Benjamin se později stal izraelským premiérem, jeho mladší bratr Ido lékařem a spisovatelem. Jeho kniha „Joniho poslední bitva“ právě vyšla v češtině a on sám byl hostem Spotlightu Aktuálně.cz.
Když Joniho muži odlétali, náčelník generálního štábu řekl ministrům: „Je možné, že se nikdo z těch lidí nevrátí živý. Že všechna letadla budou zničena,“ vzpomíná Ido, který byl sám, stejně jako jeho další bratr Benjamin, členem Sajeret Matkal a těžce nesl, že se akce nemohl zúčastnit.
„Ministr obrany Šimon Peres si před rozhodnutím pozval Joniho k rozhovoru mezi čtyřma očima. Chtěl znát jeho upřímný názor. A Joni ho přesvědčil, že operace uspěje. Myslím si, že i proto, že si sám extrémně věřil,“ říká Ido Netanjahu.
Jaká byla jeho hlavní témata?
Začátek–03:45 Jak vznikal plán operace Entebbe, proč Izraelci vsadili na lest s černým Mercedesem Idiho Amina a jak se celá mise připravovala ve spěchu během pouhého dne a půl.
03:45–06:19 Proč většina armády i politiků považovala operaci za šílenou a jak velké politické i vojenské riziko podstoupili Jicchak Rabin, Šimon Peres i velení armády.
06:19–08:13 Role Joniho Netanjahua při schvalování operace, očekávané ztráty a proč se z riskantní mise nakonec stal jeden z nejslavnějších zásahů izraelské armády.
0813 –Konec Osobní vzpomínka Ida Netanjahua na osvobození rukojmí a moment, kdy se dozvěděl o smrti svého bratra Joniho.