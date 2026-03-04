Něco se může semlít, už se tam přesouvají jednotky. Odborník o tom, co bude s Íránem

„Kurdové už úplně otevřeně tvrdí, že se tam může něco semlít. Z Iráku do Íránu už se dokonce přesouvají kurdské jednotky, které tam předtím bojovaly s Islámským státem,“ tvrdí novinář a cestovatel Pavel Pawluscha Novotný. A v kontextu dalšího vývoje v zemi upozorňuje na pestrost íránského obyvatelstva, které se skládá z mnoha etnických skupin.
„Nevím, jestli ta země exploduje nebo imploduje, ale prostě se rozpadne. A budou do toho ještě vstupovat jednotliví hráči ze zahraničí s různými zájmy,“ předpovídá host Zuzany Tvarůžkové.
Podle Novotného byl ajatolláh Alí Chámeneí, který při amerických a izraelských náletech zemřel, pro Írán velmi důležitým symbolem. Zároveň už ale začínal být pro tamní režim nepohodlný, protože ztělesňoval staré myšlenky.
„Režim, který se v posledních týdnech opravdu trochu zbláznil – a už předtím vykazoval znaky šílenství – si zaslouží takovýhle úder, protože se vymkl parametrům 21. století,“ shrnuje Novotný. S tím, že izraelsko-americký úder považuje za morální. Jeho legitimitu si ovšem soudit netroufá.
Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-05:15 Jak zásadní postavou pro íránský režim byl Alí Chameneí a co jeho smrt znamená pro tamní politický systém? Posílily protesty posledních měsíců a let i odpor uvnitř režimu?
05:15-10:05 Proč někde vidíme oslavy a jinde truchlení a volání po pomstě – co tábory odděluje? Jak funguje íránský „republikánsko-teokratický“ systém a proč je tak komplikovaný?
10:05-15:09 Je režim uvnitř duchovenstva jednotný? Co Chameneí symbolizoval v rámci konzervativního islámu a jakou měl reálnou moc? Jak se v Íránu v historii střídaly reformní a konzervativní fáze?
15:09-19:54 Existuje dnes v Íránu nostalgie po éře šáha Pahlavího? Jak úspěšný byl Írán doposud v šíření svého šíitského vlivu v regionu?
19:54-26:00 Může se po oslabení režimu projevit etnická různorodost Íránu a hrozí vnitřní rozpad země? Proč Írán útočí i v zemích, jako jsou Spojené arabské emiráty, Katar nebo Omán?
26:00-30:55 Co znamená jmenování generála revolučních gard ministrem obrany? Jak obhajitelné je z hlediska práva a morálky izraelsko-americké bombardování v Íránu?