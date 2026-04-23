Přeskočit na obsah
Benative
23. 4. Vojtěch
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Spotlight

„Nejde o poplatky. Jde o kontrolu.“ Analytik o zásahu do veřejnoprávních médií

Spotlight Aktuálně.cz - Filip Rožánek

Tým Spotlight

Vláda chce zrušit koncesionářské poplatky a zásadně proměnit fungování České televize a rozhlasu. Podle mediálního analytika Filipa Rožánka ale návrh nepůsobí jako promyšlená reforma, spíš jako riskantní experiment. V rozhovoru pro pořad Spotlight Aktuálně.cz popisuje právní chaos v návrhu, možné oslabení nezávislosti veřejnoprávních médií i dopady na celý mediální trh.

Veřejnoprávní média se podle Rožánka ocitají v bezprecedentní nejistotě. „Není jasné, kdy to začne platit, v jakém objemu ani jak se naloží se stávajícími závazky. Tohle všechno dohromady působí jako amatérismus, který může obě média dostat na hranu,“ říká. Zásadní problém vidí i v tom, že systém se má překopat jen rok po předchozí velké novele.

Samotný návrh zákona je podle něj vnitřně rozporný a otevírá prostor pro zásahy do obsahu. „Na jednom místě říká: dohlížejte na kvalitu vysílání. Na druhém: nesmíte zasahovat. Není jasné, kdo má vlastně odpovědnost,“ upozorňuje odborník na roli mediálních rad. Dokument podle něj navíc nepůsobí jako standardní legislativa připravená ministerstvem.

Změny přitom podle Rožánka nesměřují výhradně k úspoře financí. „Kdyby šlo jen o peníze, upravil by se zákon o poplatcích. Tady se přepisuje celý systém. Já to čtu jako snahu přiblížit média pohledu vlády a mít je víc pod kontrolou,“ říká.

Dopady by se podle něj neomezily jen na zpravodajství. Oslabení veřejnoprávních médií by zasáhlo i celý audiovizuální sektor. „Česká televize je jeden z největších objednavatelů tvorby. Když se tenhle hráč oslabí, pocítí to celý trh,“ varuje. Zároveň popisuje i riziko postupného tlaku: „Když média přijdou o stabilní financování, vzniká autocenzura. Nechtějí si rozházet vztahy s politiky, kteří rozhodují o penězích.“

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

Začátek–05:30 Úvod a „bod zlomu“: vláda chce zrušit poplatky a přepsat systém; média se podle Rožánka ocitají v nejistotě, zákon působí amatérsky a vnitřně rozporně.

05:30–10:30 Nejde jen o peníze: možné motivace vlády, role mediálních rad a riziko většího politického vlivu; reakce veřejnosti a protesty.

10:30–15:20 Odborná debata vs. realita: kritika médií i návrhu zákona, otázka financování a srovnání se zahraničím.

15:20–22:40 Vnitřní problémy a politika: komunikace médií, spory v Radě ČT, podezřelá nahrávka, obstrukce a možné dopady na chod instituce.

22:40–27:30 Praktické dopady: rozpočet, rušení projektů, zábava ve veřejnoprávních médiích, ekonomické závazky.

Nejnovější videa
Další videa
