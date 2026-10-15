Na druhém břehu Atlantiku se dějí pozoruhodné věci. Donald Trump opět změnil názor na válku na Ukrajině a po přátelském rozhovoru s Vladimirem Putinem dohodl dovoz ruské nafty do USA. Ukrajině pak znovu hrozí pozastavením sdílení zpravodajských informací. Navíc se blíží volby, jež mohou zásadně ovlivnit Trumpovu pozici. O tom, co se děje v USA, mluví v pořadu Spotlight amerikanista Kryštof Kozák.
Otočka v přístupu k Rusku a obnovený obchod s ropou znamenají podle Kozáka fatální porušení sankčních principů a ruské válečné mašinerii přinesou až 400 milionů dolarů. Mezi Washington a Evropu vráží hluboký klín.
„Donald Trump do toho hodil takové metaforické vidle,“ glosuje Kozák. S tím, že americký prezident navíc otevřeně zpochybňuje legitimitu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, přejímá ruskou propagandu a brutálně tlačí na Kyjev.
Přitom z Vladimira Putina i severokorejského diktátora Kim Čong-una dělá vnímáním i rétorikou legitimní a důvěryhodné partnery.
Podle Kozáka je navíc těžké vidět do Trumpovy hlavy. „Jeho postoje se v podstatě mění den ode dne a zlí jazykové tvrdí, že záleží na tom, čí názor slyší jako poslední,“ vysvětluje amerikanista. A poukazuje na to, že Trump často v rétorice přejímá spoustu ruských bodů.
Zároveň za jeho chováním stojí neskrývaný obdiv k diktátorům. „Donald Trump je prostě taková klasická autoritářská postava,“ vysvětluje Kozák, podle něhož současný šéf Bílého domu otevřeně závidí Putinovi, že se nemusí potýkat se svobodnými volbami.
Demokracie je v jeho očích „jenom nějaká komplikace, která mu hází klacky pod nohy v jeho velkolepých plánech“, popisuje.
Listopadové volby do Kongresu
Ostré kritice podrobil Kozák i Trumpovo chování na sociálních sítích, kde prezident šíří bizarní AI videa. Označil je za „nevkusné, velmi infantilní věci“ a záměrný „rage bait“. Jejich cílem je podle něj vyvolat hněv a odvést pozornost veřejnosti od ekonomických nezdarů i „masivních korupčních skandálů“ v Trumpově administrativě.
Stejně tvrdě postupuje i v domácí politice – jeho opatření vůči migrantům Kozák charakterizuje jako „krutý až drakonický zásah“ spojený s „krutým nelidským zacházením a rozdělováním rodin“.
S blížícími se volbami do Kongresu přitom Trumpova popularita klesla na pouhých 33 procent, s jeho kroky tak souhlasí jenom třetina Američanů. Pro vlastní republikánské kandidáty se nepopulární Trump stal doslova „koulí u nohy“, kvůli čemuž se od něj v kampaních začínají distancovat. Podle Kozáka se tak dá říct, že Trumpovi teče do bot.
V případě očekávaného vítězství demokratů ve Sněmovně reprezentantů se schyluje k ostré ústavní krizi a zablokování financování vlády. Podle Kozáka obě strany směřují k nekompromisní srážce. „Donald Trump a jeho lidé zase si už brousí symbolické nože na to, že dojde k nějakému brutálnímu střetu s Kongresem,“ soudí Kryštof Kozák.
Je opravdu americký prezident proruský od chvíle, kdy byl v 80. letech v Moskvě? Co trápí Američany? V čem je Donald Trump obětí vlastního úspěchu? A jak se můžou po volbách do Kongresu změnit pravomoci?
Na tyto a další otázky hovoří v pořadu Spotlight amerikanista Kryštof Kozák z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Celý díl si můžete pustit ve videu výše nebo v oblíbených podcastových aplikacích.
Hlavní témata rozhovoru
Začátek–01:30 Donald Trump změnil názor na Ukrajinu a Zelenského, což vyvolává napětí mezi USA a Evropou.
01:30–06:00 Trumpova snaha o dovoz ruské nafty porušuje princip sankcí a zhoršuje vztahy s Evropou, zatímco Ukrajina se potýká s výpadky Starlinku.
06:00–12:30 Trumpova autoritářská povaha ho spojuje s vůdci jako Putin a Lukašenko, což podkopává demokratické hodnoty a zvyšuje napětí ve válečné situaci.
12:30–20:00 Volební průzkumy naznačují, že demokraté mohou získat většinu v Kongresu, což by vedlo k zablokování vládních aktivit a vyostření konfliktu s Bílým domem.
20:00 - konec Američané se potýkají s ekonomickými problémy, přičemž konflikt na Ukrajině již není prioritou. Trumpova administrativní politika se zaměřuje na vnitřní problémy a marginalizaci Kongresu.