Nová zjištění odhalují ruskou síť vlivu i v Česku. „Nepodceňujme dopad,“ varuje Boháč

Bezpečnostní konference v Mnichově nepřinesla podle šéfredaktora Voxpotu Vojtěcha Boháče zásadní posun v podpoře Ukrajiny ani jasnější vizi evropské bezpečnosti. Mezitím Rusko pokračuje v hybridní válce. Právě vlivové ruské operace se Boháčovu týmu podařilo rozkrýt až k neprůhledným zahraničním strukturám a kontaktům sahajícím do ruského prostředí.
„Myslím, že bezpečnostní konference v Mnichově nic zásadního nezměnila. Na rozdíl od loňska, kdy projev J. D. Vance vzbudil bouřlivé emoce, teď Evropu současný projev americké administrativy z úst Marca Rubia uklidnil. Já osobně až tak nechápu proč, protože reálně neřekl nic jiného,“ uvedl Boháč v rozhovoru pro Spotlight Zuzany Tvarůžkové.
Připomněl, že slova o „společných kořenech a nejpevnějších vazbách“ sice zněla smířlivě, ale konkrétní garance další americké podpory Evropě ani Ukrajině nezazněly.
Žádné bezpečnostní garance USA
Podle Boháče byl naopak patrný rostoucí tlak na Kyjev. „Poslední, co jsme slyšeli od Donalda Trumpa z Air Force One, bylo, že doporučuje Ukrajincům, aby si co nejrychleji sedli za stůl a dojednali nějaký kompromis,“ popsal. Zároveň podle něj ze Spojených států zaznívá silný tlak, aby se Ukrajina vzdala části území na Donbase, „aniž by za to Spojené státy nabídly nějaké bezpečnostní garance“.
Evropa podle něj působila na konferenci slabě a nerozhodně: „Doopravdy tam bylo tragické vidět, jak jsme slabí.“
Zatímco se na mezinárodní scéně jedná, Rusko podle Boháče pokračuje nejen ve vojenských útocích, ale i v hybridních operacích. Právě těm se Voxpot v posledních měsících intenzivně věnoval.
Investigativní tým analyzoval šestnáct největších dezinformačních webů v Česku a zjistil, že dohromady měsíčně publikují kolem čtyř tisíc článků. „Zhruba deset procent jsou přímé překlady z propagandistických ruských webů, které jsou pod sankcemi Evropské unie,“ uvedl Boháč. Podle něj však chybí politická vůle tyto praktiky řešit.
Cesty vedou do Londýna i na Seychely
Klíčovým zjištěním bylo rozkrytí vlastnické struktury webu CZ24 News. Ačkoliv se prezentoval jako anonymní projekt dobrovolníků ze zahraničí, podle zjištění Voxpotu jej provozuje česká společnost Slovanský svět. „My jsme zjistili, že ten web provozuje české s. r. o.,“ popsal Boháč. Po zveřejnění prvních zjištění byl web přepsán na jinou osobu, přičemž další pátrání vedlo přes Slovensko až k síti firem sahající na Seychely a do Londýna.
„Většina z toho jsou bílí koně,“ dodal s tím, že skuteční finanční aktéři zůstávají skryti za neprůhlednými strukturami.
Zvlášť závažné je podle něj personální napojení na ruské prostředí. Jednou z českých postav je Vladimíra Vítová, která je podle Boháče členkou ruského Klubu národní jednoty. V něm figurují i ideologové a politici blízcí Kremlu, včetně Alexandra Dugina. „Tam máte lidi z hybridních vojenských operací Ruska, z informačních operací, nejvyšší ideology i vysoké politiky,“ uvedl Boháč.
Česká republika podle něj dnes není hlavní křižovatkou těchto aktivit, klíčovou roli ale začíná hrát Slovensko, odkud se některé iniciativy i narativy přelévají dál do Česka.
Přesto varuje před podceňováním dopadu. „Mají poměrně velký nepřímý vliv,“ říká o proruské scéně. I když podle něj nejde o většinu společnosti, radikalizovaný segment publika dokáže být „docela silně blokační pro veřejnou debatu“.
Řešení podle něj nespočívá v plošném zákazu názorů, ale v důsledné investigativě a větší profesní seberegulaci médií.
Celý rozhovor s Vojtěchem Boháčem najdete v úvodním videu nebo už nyní i ve všech podcastových aplikacích. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:09–08:09 Hodnocení Mnichovské bezpečnostní konference a aktuální situace na Ukrajině.
08:09–12:45 Postoj USA (Trump, Rubio) a Evropy k válce na Ukrajině a vnitřní evropská nejednotnost.
12:45–20:28 Investigace Voxpotu odhalující financování ruských vlivových operací v Česku a na Slovensku přes skořápkové firmy a daňové ráje.
20:28–26:26 Klíčové postavy a jejich přímé vazby na vysoké ruské politické a vojenské kruhy.
26:26–31:22 Vliv dezinformací v Česku, rostoucí role Slovenska jako centra ruského vlivu a úvahy o politickém přístupu k boji proti dezinformacím.