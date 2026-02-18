"Pane Babiši, můžete to zastavit." Minář vyslal premiérovi vzkaz . Zaplní Letnou?

Předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář stupňuje tlak na vládu i premiéra Andreje Babiše (ANO). Po únorové demonstraci v centru Prahy, kam podle organizátorů dorazily desetitisíce lidí, chystá další mobilizaci – tentokrát na pražské Letné. V pořadu Spotlight Terezy Engelové Minář exkluzivně vyzval předsedu vlády Babiše k osobnímu setkání a k veřejné debatě.
Petice „Stojíme za prezidentem“ se podle Mináře blíží k historickému milníku. „Podpisů je skoro 780 tisíc a my jsme právě teďka v neděli vyhlásili, že v brzké době se dá očekávat, že to bude přes 800 tisíc,“ uvedl. I bez dosažení přesného milionu podpisů je podle něj iniciativa „naprosto historická“ a svědčí o „obrovském znepokojení mezi občany a zároveň o obrovské chuti něco pro tuto zemi udělat“.
Demonstrace podle Mináře nejsou jen reakcí na spor kolem ministra zahraničí a údajné vydírání prezidenta. „Kdyby to bylo jenom o panu Macinkovi nebo jenom o panu Turkovi, tak si myslím, že se vůbec nedá vysvětlit, proč jsou ta náměstí tak plná,“ soudí Minář.
Obava z maďarské a slovenské cesty
Lidé podle něj vyjadřují širší obavu z „maďarského a slovenského scénáře“, tedy z postupného oslabování demokratických institucí. „Ono to s demokracií není tak, že nějak přes noc někdo zhasne, ono to jde po kouskách,“ varuje aktivista. A zmiňuje tlak na veřejnoprávní média, snahu rušit služební zákon či pokračující střet zájmů premiéra.
Část kritiků nicméně tvrdí, že Milion chvilek demonstruje fakticky proti výsledkům voleb a že vláda má právo realizovat svůj program. Minář to odmítá: „Samozřejmě, oni mají právo vládnout,“ říká. Zároveň však dodává, že občané mají „svatý občanský právo, když cejtí to ohrožení, tak to dát veřejně najevo a přijít se postavit na to náměstí“.
„Důstojný ministr zahraničí by tlaku upustil,“ říká Minář. Konkrétní cíle demonstrací však neuvádí. Demonstrující se podle něj snaží zabránit tomu, aby se situace v zemi ubírala špatným směrem, jako se to stalo na Slovensku, kde občané včas nezareagovali.
Protesty nejsou kampaní za znovuzvolení prezidenta Petra Pavla, ale obranou prezidentského úřadu jako instituce, tvrdí Minář.. „Ono to není o Petru Pavlovi jako člověku, ono to je o prezidentství jako instituci,“ zdůrazňuje.
Výzva Andreji Babišovi
V pořadu Spotlight Minář zároveň exkluzivně vyzývá premiéra Andreje Babiše k osobnímu setkání a k veřejnému duelu. „Pane Babiši, pokud vám skutečně vadí, že se protestuje, a myslíte si, že lidé nejsou v právu… tak je to úplně jednoduché – pojďte se mnou do debaty a pojďte to národu vysvětlit,“ uvedl. A dodal, že pokud by premiér své kroky dokázal obhájit, „myslím si, že to lidi uklidní a že ty protesty nebudou pokračovat“. Otevřená debata je podle něj férovou cestou, jak spor mezi vládou a částí veřejnosti řešit.
Minář tvrdí, že v sázce je víc než aktuální personální spory. „Zdá se mi, že mu jde na prvním místě o to, udržet se u moci… a aby si zajistil vlastní beztrestnost,“ říká o premiérovi.
Budoucnost Česka podle něj spočívá v „silné jednotné Evropě“, v níž bude země součástí užšího jádra. Pokud by se podle něj vydala jiným směrem, hrozí ekonomická i bezpečnostní periferie. „Já bych hrozně chtěl, aby za pět, za deset let jsme žili v zemi, kde se nemusíme bát o tu budoucnost,“ uzavírá Mikuláš Minář.
00:28 – 01:52 Petice „Stojíme za prezidentem“ – aktuální stav petice, její historický význam a odezva občanů
01:52 – 02:58 Původní a širší důvody demonstrací
02:58 – 07:59 Obavy z „maďarské a slovenské cesty“ a útoky na demokracii
07:59 – 11:07 Reálné hrozby a zneužívání moci
11:07 – 16:12 Mezinárodní pozice Česka a potřeba silné Evropy
16:12– 26:47 Role Milionu chvilek, efektivita protestů a potřeba silné opozice
26:47 – 34:21 Vize pro budoucnost Česka a zájmy Andreje Babiše