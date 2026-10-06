Panika! Rusové Putinovi nevěří, bojí se moru, hlásí Just z Moskvy

Rusko zachvátila panika z moru. „Rusové se bojí a oficiálním vyjádřením nevěří,“ popisuje obavy z moru v Moskvě spolupracovník Aktuálně.cz v ruském hlavním městě Jiří Just. Panika propukla poté, co podle oficiálních informací kvůli „plicní nákaze nejasného původu“ zemřela osmadvacetiletá pracovnice Irkutského protimorového ústavu.
„V celostátních médiích se hovoří o plicním onemocnění, o zápalu plic a tak dále. Nicméně ta lokální irkutská média si neberou žádné servítky a otevřeně používají slovo ‚mor‘,“ vysvětluje Just.
Rusové podle něj vidí rok 2026 jako rok, kdy se zkrátka věci nedaří. „To nám ještě chybělo po ukrajinských útocích, po nedostatku benzinu, po výpadcích internetu atd., aby v Rusku řádil mor,“ říkají si s trochou nadsázky Rusové. „Ale ty obavy tady jsou a oficiálním stanoviskům lidé nevěří.“
Putin se k věci zatím nevyjádřil, ale „Kreml říká, že všechno je v pořádku, všechno je pod kontrolou a mor je lež.“ Lidé podle Justa reagují tak, že šíří nejrůznější spekulace a hoaxy. „To je taková klasická ruská věc. Nedůvěřujeme oficiálním médiím, protože oficiální média reagují pomalu a špatně a snaží se nějakým způsobem ukázat, že všechno je fajn.“
K nákaze došlo podle Justa pravděpodobně tak, že osmadvacetiletá pracovnice institutu měla nehodu se vzorkem moru, kterou z obav před postihem nenahlásila, a odešla se svými potížemi do běžné nemocnice, což je proti zavedenému bezpečnostnímu protokolu pro podobné situace. „A během osmačtyřiceti hodin bohužel zemřela.“
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
Začátek–02:05:00 – Jak moc vážně berou Rusové kauzu úmrtí pracovnice Irkutského institutu na plicní nákazu nejasného původu? Jak se obavy z moru projevují v ruské společnosti, která je již tak napjatá kvůli dalším událostem?
02:05:00–04:16:35 – Jakým způsobem se oficiální (federální) média a lokální média liší v informování o této situaci? Proč Rusové nedůvěřují oficiálním médiím a jak to ovlivňuje šíření informací a obav?
04:16:35–Konec – Jaká konkrétní opatření byla zavedena v souvislosti s nákazou a je slovo ‚mor‘ používáno v oficiálních prohlášeních? Co se ví o okolnostech smrti Darii Šipilovové a proč se předpokládá, že se snažila nákazu zatajit?