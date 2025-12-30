Pětiletí mniši vstávají ve čtyři. Brutální režim v Bhútánu popisuje Pavla Gomba

Dětský fond OSN (UNICEF) už přes 50 let pomáhá v Bhútánu se vzděláváním, výživou nebo ochranou dětí. Ředitelka české pobočky UNICEF Pavla Gomba zemi několikrát navštívila a považuje ji za jedinečnou. Například v tom, jak velmi rychle se vyvíjí, přičemž se snaží udržet místní tradice. „Neznám jiný stát, kde by lidé byli tak hrdí na svou zemi a opravdu upřímně, nefalšovaně měli rádi svého krále.“
Místním promyšleným konceptem „národního štěstí“ by se podle Gomby mohl leckterý stát inspirovat. Jako unikátní vnímá třeba pravidlo, že jedna věc nemůže být obětována na úkor druhé. Rozhodně prý ale neplatí, že by všichni Bhútánci byli šťastní, upozorňuje.
Děti, které v minulosti vstoupily do kláštera, se v podstatě učily jen duchovní praxi a příslušným rituálům. Kdyby se potom rozhodly dělat něco jiného, neměly by požadované vzdělání, vysvětluje postupnou proměnu zdejšího školství. „To, aby uměly číst, psát, počítat nebo se domluvily anglicky, je vlastně ten nejmenší základ, který se tam UNICEF snaží zavést.
Romantickým představám navzdory panuje v buddhistických klášterech v Bhútánu velmi přísný režim. Vstává se ve čtyři nebo v pět ráno, snídá se teplý čaj a děti se prakticky celý den učí opakovat mantry a provádět rituály. I velmi malé děti končí s výukou až kolem deváté hodiny večer. Výjimkou v klášterech nejsou tělesné tresty a přítomné je i sexuální násilí. Toto téma je ale podobně jako třeba v katolické církvi tabuizované, konstatuje Gomba s tím, že i proti těmto problémům se UNICEF snaží v Bhútánu bojovat.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:07-04:59 V čem se podle Pavly Gomby romantická představa o Bhútánu nejvíc rozchází s realitou? Jak se v běžném životě lidí odráží koncept „hrubého národního štěstí“?
04:59-09:45 Zažívá země v oblasti digitalizace a moderních technologií opravdu tak skokový pokrok? Platí stále, že je Bhútán v mnoha ohledech matriarchální společností? Proč v některých komunitách stále existuje mnohomužství?
09:45-15:42 Proč byl v oblasti školství v Bhútánu někdy odpor i k věcem, které u nás bereme jako samozřejmost, například k hraní fotbalu? Do jaké míry si na Západě idealizujeme život za zdmi tamních buddhistických klášterů?
15:42-20:21 Jak je v klášterním prostředí chápána a vykládána disciplína? Jak vážný problém představuje ve školách a klášterech fyzické trestání dětí? Objevují se i případy sexuálního zneužívání? A jak se k odhalením staví společnost?
20:21-26:45 Daří se snižovat úmrtnost rodiček a novorozenců? Bhútán je označován za uhlíkově negativní zemi – jaká pravidla tam platí pro ochranu přírody? A jak vážně na Bhútán dopadá klimatická změna?
26:45-29:30 Je Bhútán stále živoucím skanzenem? V čem může být himalájské království inspirací pro zbytek světa? Daří se nadaci UNICEF udržet podporu dárců?