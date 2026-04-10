„Po 16 letech hraje o vše.“ Bývalý velvyslanec popsal, v čem tkví kouzlo Orbánova rivala

Maďarsko čekají o víkendu klíčové volby, které mohou po šestnácti letech ukončit vládu Viktora Orbána. Bývalý maďarský velvyslanec v Česku György Varga ve Spotlightu Terezy Engelové popisuje nejen předvolení náladu, ale i manipulační praktiky, které Viktor Orbán používá, aby volby zůstaly svobodné, ale nikoliv férové.
Podle bývalého maďarského velvyslance v Praze Györgye Vargy je společnost rozpolcená, ale zároveň plná očekávání změny. „Je to taková smíšená nálada, strašně napjatá a každý je z toho unavený, ale ve větší části společnosti je nějaká naděje, že věci se mohou změnit,“ popisuje. Nespokojenost podle něj v zemi „bublá pod povrchem už delší dobu“, jen jí dosud chyběla silná osobnost.
Tou se stal Péter Magyar, bývalý člen Orbánova Fideszu a dnes lídr opoziční strany Tisza. Varga zdůrazňuje především jeho mimořádnou aktivitu v terénu: „Má čtyři až sedm mítinků i v těch nejmenších vesnicích… má plné návsi.“ Právě schopností oslovit venkov a artikulovat každodenní problémy – od zdravotnictví po důchody – vysvětluje jeho rychlý vzestup.
„Našel se člověk, který umí artikulovat jejich problémy… a lidé se začali organizovat zdola,“ říká Varga. Magyar tak dokázal sjednotit frustraci, která se dříve rozpadala mezi rozhádané opoziční strany.
Oproti tomu Orbán podle Vargy staví kampaň především na strachu a zahraničněpolitických hrozbách. „Zabývá se různými ohroženími… a snaží se vystrašit, že zítra zemřeme, pokud nebudeme volit Fidesz,“ popisuje.
„Postkomunistický mafiánský stát“
Skutečné problémy Maďarů jsou však jiné: „Lidé mají vážné problémy… země je v mnohem horším stavu než Česká republika.“ Klíčovým tématem je také systémová korupce, kterou Varga popisuje jako „stoprocentní ovládnutí země“ či samovládu. Podle něj jde o model, který se blíží „postkomunistickému mafiánskému státu“.
Samotné volby sice podle něj pravděpodobně proběhnou svobodně, ale nikoli spravedlivě. Varga připomíná, že Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě už dříve konstatovala, že maďarské volby jsou „svobodné, ale ne férové“. Důvodem je mimo jiné dominance vlády v médiích a využívání státních zdrojů v kampani.
„Média jsou pod vlivem vlády asi do 80 až 90 procent, stranická propaganda běží ze státních peněz.“ K tomu se přidávají i přímé manipulace s voliči, které odhalil nedávný investigativní dokument. „Je to naprosto věrohodné… může to ovlivnit výsledek,“ říká Varga o kupování hlasů a nátlaku v chudých regionech.
Výsledek voleb bude důležitý i pro Česko, i když podle Vargy nepůjde o zásadní zlom ve vztazích. „Základem těch vztahů není vztah dvou lidí, ale ekonomické, kulturní a politické vazby,“ upozorňuje. Změna vlády by ale mohla znamenat návrat Maďarska k západní orientaci.
Sám Varga si prý přeje především „klid a nudné politiky“ a jasné směřování: „Musíme se vrátit k západnímu směřování… to východní vede ke katastrofě.“ Volby tak nejsou jen soubojem dvou politiků, ale rozhodnutím o tom, kam se Maďarsko vydá v příštích letech.
00:07–02:22 Představení volební situace a nálady v Maďarsku: V Maďarsku panuje „blbá nálada“ a naděje na změny.
02:22–07:04 Osobnost a kampaň Pétera Magyara, jeho strategie a rozdíl od předchozí opozice: Hodnocení politické osobnosti Pétera Magyara, jeho pracovitosti a organizace kampaně zdola.
07:04–13:02 Skutečné problémy Maďarska (zdravotnictví, korupce) vs. témata Orbánovy kampaně (mezinárodní ohrožení).
13:02–29:19 Férovost maďarských voleb, volební systém a manipulativní praktiky Fideszu: Diskuse o volebním systému, zprávě OBSE a odhaleních dokumentu „Cena hlasů“ o kupování hlasů.
29:19–33:19 Ruský vliv a česko-maďarské vztahy: Únik nahrávek Orbána s Putinem a vlivu na vnímání Ruska, dopad voleb na česko-maďarské vztahy.
33:19–40:20 Dopady maďarské cesty na veřejnoprávní média a osobní přání pro budoucnost Maďarska: Vysvětlení fungování maďarských veřejnoprávních médií pod vlivem vlády.