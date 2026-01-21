Po klíčovém hlasování Babiš přitvrdí. Politolog popisuje, co nás čeká s novou vládou

Až premiér Andrej Babiš dosáhne nevydání k trestnímu stíhání, určitě začne být směrem ke svým koaličním partnerům tvrdší. „Začne s nimi zacházet podobně, jako zacházel se sociální demokracií ve své minulé vládě,“ domnívá se politolog a poradce prezidenta Jiří Pehe. Může podle něj dojít i na hrozby, že SPD nebo Motoristé vůbec nemusí ve vládě být.
V takovém případě by premiérovi velmi pomohla podpora menšinové vlády hnutí ANO od některé ze stran bývalé vládní koalice. K tomu ale nemůže dojít, dokud neproběhne osudné hlasování o vydání ministerského předsedy k trestnímu stíhání, uvažuje politolog.
Obrat bývalých vládních stran by mohl nastat ve chvíli, kdy budou SPD a Motoristé svými činy provokovat a hnát českou zahraniční politiku do extrému směrem k Rusku. „Pak se nedá vyloučit, že jedna z těch stran řekne Andreji Babišovi: ’My vás nebudeme aktivně podporovat, ale vyhrál jste volby a necháme vás vládnout menšinově.’“
Podle hosta Zuzany Tvarůžkové stojí nynější opoziční strany před rozhodnutím, zda v budoucnu podpořit menšinovou vládu Andreje Babiše, nebo jít cestou ostrého vymezování se s cílem následující čtyři roky „nějak přežít“ a poté vyhrát volby.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-05:07 Vznikla v Česku vláda populistů a extremistů? Odkud se bere silná podpora pro Andreje Babiše a jemu podobné lídry? Nakolik k dnešní situaci přispělo selhání předchozích vlád a politiků?
05:07-09:58 Je dnešní stav české politiky bodem zlomu, nebo jde jen o další fázi vývoje? Je ve společnosti nově silnější poptávka po vůdci a tvrdém stylu politiky? Jak stabilní je nová vládní koalice?
09:58-15:35 Má prezident Petr Pavel ústavní prostor odmítnout jmenování Filipa Turka? Čeká prezident na kompetenční žalobu a rozhodnutí Ústavního soudu, aby se stanovily mantinely?
15:35-20:41 Počítá prezident s tím, že jméno Filipa Turka může přijít znovu? Může tento postoj prezidentovi politicky uškodit? O čem svědčí spor mezi prezidentem a vládou kolem zrušení prodeje L-159 Ukrajině.
20:41-25:16 Jaké vztahy chce prezident se současnou vládou mít? Přitvrdí Andrej Babiš po hlasování o nevydání k trestnímu stíhání vůči koaličním partnerům? Přichází v úvahu podpora menšinové vlády bez SPD a Motoristů?
26:16-30:10 Jaká má být hlavní strategie opozice? Je nové vedení ODS šancí na restart nebo pokračování starého modelu?
30:10-34:33 Je současná česká zahraniční politika příliš rozkročená? Jak nás dnes vnímají zahraniční partneři? Může nás nejasné vymezování symbolicky nebo fakticky posouvat směrem k Rusku? Stává se z Česka nespolehlivý partner?