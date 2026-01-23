Pokud pijete nálev z bylin, můžete si dát občas klidně pár piv, říká naturopatka

V zimním období se méně pohybujeme, takže bychom měli také méně jíst a daleko víc pít, říká naturopatka Helena Neumannová. Při pití nálevů z biocertifikovaných bylin člověk klidně zvládne jednou za čas chlebíček, pár piv nebo rajskou se šesti, tvrdí zakladatelka levandulové farmy. „Tělo potom vlastně automaticky vyloučí ty toxiny přirozenou cestou a nepotřebujete léky.“
„Vy frčíte na blbých drogách, já frčím na dobrých drogách,“ konstatuje s tím, že po biokonopném čaji, který sama pije, má spoustu energie. Navíc jí snižuje cholesterol nebo tlak a zvyšuje dopamin a serotonin.
Podle nobelisty – buněčného biologa Yoshinori Ohsumiho – Neumannová jednou týdně hladoví a jednou ročně prochází desetidenním půstem. Díky tomu má prý podle testů 35leté buňky, ačkoliv jí je padesát let.
Naturopatka ale upozorňuje, že ideální je přírodní cestu kombinovat s poradenstvím klasického lékaře. Rozhodně odmítá, že by se lidé měli striktně vyhýbat veškeré chemii. „Prosím, všeho s mírou a v harmonii. Teprve pak může tělo poděkovat a fungovat.“
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-04:07 V jak náročné a zátěžové době dnes žijeme? Jak je možné, že se na trh dostávají potraviny s extrémně překročenými limity škodlivin?
04:07-09:55 Nakolik se „toxické“ prostředí a životní stres promítají do zhoršení fyzického i duševního zdraví? V čem jsme ztratili tradiční „přírodní“ přístup našich předků?
09:55-14:57 Na co se má člověk soustředit, když se chce uzdravit? Jak vznikla a jak funguje spolupráce Heleny Neumannové s lékaři a vědci?
14:57-21:24 Co má člověk v zimě dělat, aby tělo podpořil? Mají lidé spoléhat jen na přírodu? Jak se vyznat v trendech a marketingových nálepkách?
21:24-26:45 Dá se spolehnout na značku „bio“? Které konkrétní lokální byliny a suroviny jsou klíčové?
26:45-31:54 Jak se Neumannová stala naturopatkou? V čem má Česko nevyužitý potenciál v tradiční medicíně a lokálních biobylinách?