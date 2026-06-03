Premiérova reakce mě překvapila. Ekonom popisuje, jak to bude s důchody

Česká ekonomika zpomaluje a vláda veřejně přiznává obavy ze zdražování. Přesto podle ekonoma a někdejšího člena Národní ekonomické rady vlády Petra Zahradníka nehrozí masivní inflace, která české peněženky zasáhla v letech 2022 a 2023.
„Zatím je Česko mezi šesti nejrychleji rostoucími evropskými ekonomikami,“ připomíná člen poradenského týmu společnosti BeePartner Petr Zahradník pro pořad Spotlight.
Inflace sice podle něj „vystrkuje růžky“, pokud ovšem nedojde k nějakým krizovým událostem, ceny by dramaticky růst neměly. „Vyloučit nelze nic, ale je to velmi nepravděpodobné,“ konstatuje Zahradník.
Vyšším cenám některých potravin se podle něj nevyhneme. „Hormuzská krize může velmi zamávat letošním agrárním trhem, jak z hlediska dostupnosti potravin, tak jejich cenou,“ řekl.
Navýšení dluhu může ekonomice pomoci
Ekonom hájí strategii navýšení státního dluhu s cílem podpořit ekonomický růst. Reaguje tak na náznaky vlády, že v příštím roce může deficit státního rozpočtu opět vzrůst. „Pokud to rozhýbání ekonomiky má být na dluh, tak je třeba k tomu být tolerantní,“ tvrdí.
V rozhovoru se Zahradník vyjádřil i k tomu, zda je vhodné, aby premiér vyzýval guvernéra centrální banky ke snížení úrokových sazeb. A schopnost vlády ovlivnit ceny hypoték, jak slibovalo hnutí ANO v předvolební kampani, je podle něj omezená.
Za nekorektní pak označil rétoriku současné vlády, kdy krátce poté, co se kabinet Andreje Babiše (ANO) ujal vlády, padala slova o tom, že nejpozději letos na podzim nebude na důchody. A že je proto potřeba resortu práce a sociálních věcí přidat do rozpočtu peníze. Zahradník také radí, aby si lidé spořili na důchod a nespoléhali jen na stát.
„Jestliže slovo fond v devadesátých letech bylo téměř sprosté slovo, tak teď si získává tu správnou interpretaci, investic do fondu přibývá, ten majetek je stále nesrovnatelný s tím, co mají lidé uloženo v bankách, ale to číslo kontinuálně roste,“ uzavírá někdejší poradce dvou ministrů.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
Začátek–00:04:06 Jaký je ekonomický výhled pro Česko v roce 2026 a hrozí masivní zdražování? U čeho bychom měli počítat s růstem cen?
00:04:06–00:08:47 Lze nastartovat ekonomický růst vyšším zadlužením? Utrácí vláda smysluplně?
00:16:24–00:20:05 Proč centrální banka hrozí zvýšením úrokových sazeb? Jak se projeví ostrý střet mezi guvernérem centrální banky a předsedou vlády?
00:20:05–00:25:38 Jaký je skutečný vliv vlády na dostupnost a cenu hypoték a bydlení v ČR? Můžeme reálně očekávat zlevnění hypoték?
00:25:38–00:29:59 Jdou navrhované změny v důchodové reformě dobrým směrem? Jak tyto změny ovlivní budoucí generace?