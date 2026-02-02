Prezident chce zase kandidovat, SMS zneužil, říká Zahradil. Strana Turkovi něco dluží

Zveřejnění SMS zpráv mezi předsedou Motoristů Petrem Macinkou a poradcem prezidenta Petrem Kolářem podle Jana Zahradila nepředstavuje žádné vydírání, ale tvrdé politické vyjednávání, jaké je v zákulisí běžné. „Když se podíváte, jak je vydírání kodifikováno v zákonech, tak je jasné, že z právnického hlediska to žádné vydírání nebylo,“ uvedl Zahradil v podcastu Spotlight.
Termín, který použil prezident Petr Pavel, považuje spíše za nadsázku. Za skutečně nestandardní naopak označuje samotné zveřejnění zpráv, které se podle něj běžně na veřejnost nedostávají.
Příprava na prezidentské volby
Právě tento krok podle Zahradila otevírá otázku skutečného záměru Hradu. „Je potřeba klást otázku, co vlastně je motivem toho zveřejnění,“ říká a dodává, že podobné konfrontační formulace viděl za svých 35 let v politice mnohokrát. Nové je podle něj to, že se důvěrná komunikace stala veřejnou, což může do budoucna změnit chování politiků vůči prezidentovým poradcům. „Už jim nikdo nezaručí, jestli se to třeba také nedostane ven,“ upozorňuje.
Zahradil jde ale ještě dál a naznačuje, že prezidentův postup může souviset s jeho politickými ambicemi. „Mám pocit, že je to do jisté míry součást začínající prezidentské kampaně za znovuzvolení,“ říká s odkazem na rok 2028. Podle něj prezident staví budoucí kampaň na konfliktu s vládou a snaží se oslovit především voliče současné opozice. „Významná většina jeho voličů pochází z tábora bývalé vlády, nynější opozice,“ dodává s tím, že prezident se dnes fakticky chová jako její lídr.
Turek přinesl velké množství hlasů
Výraznou roli v celé kauze hraje také osoba Filipa Turka, kvůli níž spor mezi Motoristy a prezidentem eskaloval. Zahradil vysvětluje, proč na něm strana trvá. „Filip Turek je nepominutelnou postavou pro tu stranu, protože přinesl opravdu velké množství volebních hlasů,“ říká a dodává, že Motoristé mají pocit, že mu jsou za tento výsledek zavázáni.
„Ta strana má pocit, že tomu Filipu Turkovi asi něco dluží a že ten dluh musí být nějak vyrovnán,“ shrnuje.
Celý konflikt podle Zahradila zapadá do širšího obrazu vyostřujících se vztahů mezi prezidentem a vládou. „On se chová de facto jako lídr opozice,“ říká. A varuje, že další eskalace nemusí být ku prospěchu České republiky.
Jakou strategii prezident skutečně sleduje a kam až je ochoten spor o jmenování ministra dotlačit, rozebírá Jan Zahradil detailně v podcastu Spotlight.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
01:09 - 03:28 Pohled na situaci ministra Macinky, hodnocení SMS zpráv jako vydírání vs. vyjednávání a srovnání s politickou praxí.
03:29 - 06:20 Analýza motivů a důsledků zveřejnění SMS zpráv a role zahraničně-politického poradce.
06:21 - 09:22 Spekulace o politických cílech zveřejnění zpráv, včetně prezidentské kampaně 2028, a strategii premiéra Babiše.
09:23 - 11:54 Možné vyostření vztahů mezi vládou a prezidentem a diskuze o údajném „handlu“ (letadla L-159 pro Ukrajinu výměnou za nominaci Turka).
11:55 - 14:40 Důvody trvání na nominaci Filipa Turka na ministra životního prostředí a názor Jana Zahradila na jeho osobu a obvinění z extremismu.
14:41 - 16:23 Pocit zneuznanosti Petra Macinky vůči Hradu a jeho vliv na další vztahy.