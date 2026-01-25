Prezident Pavel by z Turkovy žaloby měl radost. Poradce prezidenta prozradil proč

Politolog a poradce prezidenta republiky Jiří Pehe míní, že prezident Petr Pavel by se případné žaloby na ochranu osobnosti ze strany poslance Filipa Turka spíše nezalekl – naopak by ji uvítal jako příležitost vyjasnit ústavní pravidla pro jmenování ministrů. Vyplývá to z jeho vyjádření v rozhovoru pro Spotlight.
Filip Turek, poslanec a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal za hnutí Motoristé, oznámil záměr žalovat prezidenta poté, co ho hlava státu odmítla jmenovat ministrem životního prostředí.
Pavel své rozhodnutí zdůvodnil mimo jiné Turkovými kontroverzními výroky o lidských právech a právním státě a také tím, že měl v minulosti bagatelizovat či relativizovat nacistický režim. Turek to odmítá a trvá na tom, že byl prezidentovým postupem poškozen.
„Zdůvodnění se mě hluboce dotýká. V nejbližších dnech podám žalobu na ochranu osobnosti a budu žádat, aby se mi prezident republiky omluvil,“ uvedl Turek 9. ledna při návštěvě Ukrajiny. „Já jsem bezúhonná osoba a neprovedl jsem nic, za co bych se musel stydět,“ tvrdí.
Mantinely pro budoucí prezidenty
Právě v souvislosti s touto chystanou žalobou zazněl i komentář Jiřího Peheho. Na otázku moderátorky Zuzany Tvarůžkové, zda prezident na podobný právní krok čekal nebo stále čeká, odpověděl: „Prezident řekl, že by mu nevadila. Čili já myslím, že on by byl v podstatě rád, kdyby Ústavní soud k tomu zaujal nějaké stanovisko. A nastavil určité mantinely pro to budoucí rozhodování prezidenta.“
Pehe zároveň vysvětlil, že by verdikt Ústavního soudu mohl do budoucna jasně vymezit, kdy může prezident odmítnout kandidáta na ministra i bez toho, aby byl trestně stíhaný.
„Takže budoucí prezident by věděl, že pokud tam přijde premiér s návrhem někoho, kdo je morálně zhýralý, ale nemá žádnou trestnou činnost za sebou, tak prezident může říct, podívejte se, dle mého hlediska tento člověk není vhodný na post ministra, já ho nejmenuji a byl by v souladu s ústavou,“ uvedl politolog.
Turek v Kyjevě vyvolal rozruch
Turek oznámil svůj záměr podat žalobu v Kyjevě, kam odcestoval jako součást delegace vedené ministrem zahraničí. Na cestě ho doprovázel také předseda Motoristů sobě Petr Macinka. Přítomen byl i reportér Aktuálně.cz Radek Bartoníček, který s Turkem na místě natočil rozhovor.
Právě toto interview okamžitě vyvolalo velké reakce. Turek v něm totiž nepřímo naznačil, že jednou z hlavních příčin ruské agrese proti Ukrajině bylo rozšiřování NATO na Východ. Výrok mnozí kritici označili za převzetí ruské propagandistické argumentace, která se snaží vinu za válku přesouvat na Západ.
Zda Turek žalobu skutečně podá, zatím není jasné. Od svého lednového prohlášení několikrát uvedl, že je vytížený a musí se věnovat agendě spojené s Green Dealem. Pokud by se ale spor dostal před soud, mohl by se podle Jiřího Peheho stát důležitým precedentem, který do budoucna vyjasní pravomoci prezidenta při sestavování vlády.