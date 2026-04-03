Prezident Pavel proti církvi. Konkordát fakticky zařízla hlava státu, říká expert

„Původní podání senátorů k Ústavnímu soudu ve věci konkordátu bylo vlastně takový kavalírský návrh,“ vysvětluje advokát Jakub Kříž. „Shrnoval některé pochybnosti ohledně smlouvy a předkládal je Ústavnímu soudu, aby je posoudil. Byl takový až neurčitý. Pan prezident se ale vyjádřil podstatně tvrději, razantněji než senátoři.“
Podle Kříže, který se za církev účastnil vyjednávání o konkordátu, vytvořil prezident dvě argumentační linie. „Jednak že jakákoliv smlouva se Svatým stolcem je protiústavní, protože je v rozporu se sekulárními republikánskými tradicemi české státnosti, takže to bylo velice, řekl bych, tvrdé stanovisko pana prezidenta. A pak pro případ, že by Ústavní soud dospěl k závěru, že Česká republika může uzavírat smlouvu se Svatým stolcem, upozornil na některé aspekty a výslovně tam zmínil zpovědní tajemství. To přitom senátoři ve svém návrhu vůbec neměli.“
Nakonec to bylo právě zpovědní tajemství a přístup ke kulturnímu dědictví, co rozhodlo. Část smlouvy s Vatikánem o zpovědním tajemství podle Ústavního soudu poskytuje katolické církvi privilegované postavení vůči ostatním církvím. Další sporný bod smlouvy říká, že církevní právnické osoby dají k dispozici badatelům své kulturní dědictví, ovšem za podmínek, které si samy stanoví.
„Ústavní soud oslovil ostatní církve s žádostí o stanovisko a Ekumenická rada církví do řízení zaslala velice vstřícné vyjádření, že přijetí konkordátní smlouvy vítají. Že byť nejsou jejími stranami, tak nějaké vedlejší pozitivní efekty dopadají i na ně,“ vysvětluje Kříž. Soud přesto rozhodl jinak. „On jim řekl ‚my vám vysvětlíme, že jste tady v nerovné pozici, a ochráníme vás‘.“
Jak funguje zpovědní tajemství? Má farář povinnost oznámit třeba trestný čin, o kterém se dozvěděl u zpovědi? Potřebuje vůbec církev ke své činnosti konkordát? Jak to mají sousední země? A proč Kříž říká, že „konkordát je vlastně o ničem“? Poslechněte si Spotlight s advokátem Jakubem Křížem.
Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06–00:32 Rozhodnutí Ústavního soudu o konkordátu a hlavní sporné body (zpovědní tajemství a přístup k archivům).
00:32–04:21 Podrobné vysvětlení zpovědního tajemství a jeho srovnání s advokátním tajemstvím.
04:21–08:59 Průběh projednávání konkordátu Ústavním soudem, vliv návrhu senátorů a stanoviska prezidenta.
08:59–12:05 Historický kontext konkordátních smluv v Československu a České republice a předchozí pokusy o jejich uzavření.
12:05–19:56 Konkrétní důvody Ústavního soudu pro neshodu části smlouvy s ústavním pořádkem, včetně nerovného postavení vůči ostatním církvím a přístupu k církevním archivům.
19:56–25:35 Motivace klíčových aktérů (prezident, Ústavní soud) a obsah i vnímaný omezený význam konkordátu pro katolickou církev.