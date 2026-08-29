Přichází nejrizikovější období na silnicích. Co říká expert na vybržděného kamioňáka?

Řidiči by měli být na pozoru. Nadcházející víkend, kdy se Češi vrací z dovolených, totiž patří mezi nejrizikovějších období na českých silnicích. Má to hned několik příčin, vysvětluje dopravní odborník Roman Budský z Vize 0 v pořadu Spotlight. Zmínil také nejčastější chyby českých řidičů, proč palubní displeje zvyšují riziko nehody, a zhodnotil i nedávný případ „vybržděného“ řidiče kamionu.
„Obecně na cestách panuje jakási zvláštní nevraživost a nerudnost. Vznikají tu v podstatě nepřátelské tábory: řidiči kamionů versus ostatní, řidiči osobních vozů vůči motorkářům, cyklisté versus všichni okolo a lidé na kolech či koloběžkách vůči chodcům. Jako by spolu tyto skupiny neustále bojovaly,“ všímá si Budský.
„Přitom je to obrovská hloupost – na silnici se v konečném důsledku musíme vejít všichni. Proč to tedy neudělat bezpečně a s určitou noblesou?“ pozastavil se nad kauzou „vybržďovačů“, o níž informovala redakce Aktuálně.cz.
Podle něj je z videa nicméně rovněž patrné, že došlo k nebezpečnému předjíždění ze strany řidiče kamionu.
„Hlavně vůči tomu, co jel v protisměru. To byl chudák, co se do toho přimotal nevinně, šofér musel jít až na samotnou krajnici, aby ho kamion nesmetl. Úplně lehce to mohlo skončit jako smrtelná dopravní nehoda – nikdy nevíte, kdo jede proti vám,“ doplnil dopravní expert ve Spotlightu.
Česko kvůli nehodám ekonomicky krvácí
Faktorů, které mohou přerůst v tragickou dopravní nehodu, je navíc celá řada. Nejde zdaleka jen o nedodržování bezpečné vzdálenosti, nezodpovědné předjíždění či nepřiměřeně rychlou jízdu. Volání přes hands-free může také představovat značné riziko – i přesto, že sám řidič nedrží mobil v ruce a hovor přijde hlasovým pokynem.
„Některé státy dokonce uvažují o úplném zákazu používání hands-free sad právě kvůli tomuto přetížení pozornosti. Samotné vytáčení čísla na mobilu zvyšuje riziko způsobení nehody až na 12násobek,“ upozornil dopravní odborník z platformy Vize 0.
Každá dopravní nehoda má navíc i ekonomické následky, které sice nejdou na první pohled vidět, ale ve výsledku zasáhnou prakticky všechny.
„Do přímých nákladů se počítají zničená auta či léčba, do nepřímých pak například pracovní neschopnosti, sirotčí a vdovské důchody a tak dále. Když to ale sečteme, dostáváme se každoročně hodně přes sto miliard korun a blížíme se ke dvěma procentům hrubého domácího produktu. Naše ekonomika jeden a půl pracovního týdne funguje jenom proto, aby reparovala následky dopravních nehod,“ spočítal Budský drsný účet za havárie na českých silnicích, kvůli kterým republika v tichosti chudne.
Pozor na moderní displeje v autech
Dobrým sluhou, ale zlým pánem může být rovněž navigace nebo rovnou displej auta s plejádou různorodých funkcí. Klikání na dotykovém panelu totiž ubírá šoférovi dlouhé vteřiny, které by měl přitom věnovat výhradně řízení.
„Pokud si chce například přitopit v autě nebo změnit směr foukání vzduchu do kabiny, musí klikat. Nevěnování se řízení má ale velké dopady,“ zdůraznil Budský. S tím, že i samotní výrobci aut si už začínají uvědomovat vzniklá rizika s příchodem velkých displejů ve vozidlech.
Dopravní expert Roman Budský rovněž v pořadu Spotlight uvedl, které další „hříchy“ řidičů by se měly trestat rázněji, popsal „fantomové kolony“ a zhodnotil možnost řízení od 17 let. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodu článku.
Jaká jsou hlavní témata epizody?
začátek–00:03:50 Proč jsou prázdniny jedním z nejrizikovějších období na českých silnicích? Jak se projevuje vysoká nehodovost v praxi a jaké má ekonomické a sociální dopady?
00:03:50–00:09:53 Jaké jsou nejčastější chyby řidičů vedoucí k nehodám? Nakolik přispívá nevěnování se řízení v autě k rostoucímu riziku?
00:09:53–00:17:09 Jak se řidiči mají správně chovat v kolonách a co je třeba dodržovat při zipování a vytváření záchranářské uličky? Jak lze předcházet tzv. fantomovým kolonám?
00:17:09–00:31:15 Jsou současné tresty za dopravní přestupky dostatečné, a jak se společnost vypořádává s agresivními řidiči nebo odmítači dechových zkoušek? Proč je důležité udržet nulovou toleranci alkoholu za volantem v ČR?
00:31:15–konec Jaké jsou první zkušenosti s programem pro sedmnáctileté řidiče a co to znamená pro bezpečnost na silnicích? Jak by měli postupovat řidiči, kteří mají řidičský průkaz, ale dlouhodobě nejezdili?