Problémoví Ukrajinci? Věci nazývám pravým jménem, proto jsme vyhráli, říká lídr ANO v Plzni

ANO v Plzni jako v jediném z velkých krajských měst vyhrálo komunální volby a posílilo o tři mandáty. Primátor Roman Zarzycký svůj úspěch připisuje každodenní komunikaci s lidmi, investicím a plnění slibů. V rozhovoru také popsal, o čem mluvil s premiérem Andrejem Babišem, a odmítl, že by ho do politiky přivedli plzeňští „kmotři“.
Andrej Babiš Zarzyckému po volbách zavolal a pogratuloval mu. Podle primátora se ptal na důvody plzeňského úspěchu, ale o budoucích koalicích spolu nemluvili.
„Mít spojení na Andreje Babiše má nesporné výhody. To platí principiálně u každé politické strany,“ řekl Zarzycký. Sám se chce podle svých slov soustředit především na Plzeň a případnou nabídku zapojit se do celostátního restartu ANO zatím nekomentuje.
Bezpečnost označuje Zarzycký za jedno z největších témat Plzně. S problémy ve městě spojuje mimo jiné důsledky agenturního zaměstnávání, které podle něj zesílilo v letech 2010 až 2015. Jako příklad uvádí průmyslovou zónu Borská pole, kde pracují tisíce agenturních zaměstnanců.
„Zaměstnavatelé se ne vždycky chovají zodpovědně a mají snahu se ve chvíli, kdy ti lidé přijdou o práci, o ně postarat nebo je poslat třeba zpátky do mateřské země,“ řekl. Další zátěž podle něj představují důsledky války na Ukrajině a lidé bez domova. „Každý pátý člověk je cizinec,“ uvedl s tím, že nemluví pouze o Ukrajincích.
K ukrajinské komunitě Zarzycký řekl, že respektuje rodiny, které v Plzni pracují a odvádějí daně. „Jsem ve spojení dokonce v té komunitě mé, na sociálních sítích je jich zhruba 1500,“ popsal.
Kritizoval ale konkrétní případy mladých Ukrajinců, kteří podle něj na plzeňském náměstí driftovali auty, porušovali protialkoholní vyhlášku a rušili noční klid.
K dřívějšímu výroku, že problémoví mladí uprchlíci by se mohli vrátit bojovat na Ukrajinu, dodal: „A to pořád platí. A nic se z toho nevylučuje.“ Zároveň zdůraznil, že konkrétní informace o těchto incidentech přebíral z médií a postupuje ve spolupráci s policií.
Zarzycký odmítl, že by ho do politiky přivedl Roman Jurečko, kterého v Plzni provází označení „kmotr“. Zná ho podle svých slov zhruba dvacet let, ale popřel, že by měli nadstandardní vztahy nebo že by Jurečko ovlivnil jeho vstup do ANO. Naopak jeho působení označil za jeden z důvodů, proč se ODS po volbách nedostala do koalice.
Jaká byla hlavní témata podcastu?
(00:00:28 – 00:05:05) - Proč Andrej Babiš Zarzyckému po volbách volal a co od něj chtěl vědět? Čemu primátor připisuje úspěch ANO v Plzni?
(00:05:05 – 00:12:06) - Zapojí se Zarzycký do celostátního restartu ANO, nebo chce zůstat v Plzni? Proč podle něj hnutí neuspělo v Senátu a co musí udělat, aby splnilo své sliby?
(00:12:06 – 00:16:52) - Proč Zarzycký po volbách zvolil spolupráci se Starosty? Jaká bude politická budoucnost Lucie Kantorové?
(00:16:52 – 00:23:54) - Jak Zarzycký popisuje svůj vstup do politiky a způsob, jakým komunikuje s lidmi? Jaká bezpečnostní témata podle něj trápí Plzeň a jak chce řešit opakované přestupky?
(00:24:06 – 00:33:09) - Dostal Zarzyckého do politiky plzeňský „kmotr“ Roman Jurečko a proč se ODS nedostala do koalice? Jak vysvětluje svou politiku vůči hazardu a jak dnes vnímá prezidenta Petra Pavla?