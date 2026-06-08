Proč nebojují? Frontový velitel navštívil prezidenta Pavla a kritizuje Ukrajince v ČR

Bojovali na všech frontách, teď s drony kosí Rusy u Charkova. Velitele praporu „Ragbisti“ Jevhenije Dudku přijal i prezident Petr Pavel. V exkluzivním rozhovoru pro Spotlight popisuje technologický skok ukrajinské armády i to, jak nepříteli odřezávají logistiku. Otevřeně ale kritizuje krajany v branném věku, kteří žijí v bezpečí v ČR: Pokud v nich koluje kozácká krev, mají jít bojovat za vlast.
Dudkova 129. těžká mechanizovaná brigáda jen před pár týdny úspěšně osvobodila pohraniční obec Otradne, kde Ukrajinci díky preciznímu plánování a dronům zlikvidovali mnohonásobně více nepřátel, než kolik činily jejich vlastní ztráty.
Díky odříznutí ruských předsunutých pozic od logistiky zůstávají ruští vojáci i týden bez jídla a vody a ztrácejí jakoukoli motivaci bojovat.
Úspěch Jevhenijova praporu tkví nejen v maximálním využití moderních technologií, ale i v tom, že pro každého nováčka hledají uplatnění podle jeho civilní profese – programátoři vyvíjejí software pro drony, řidiči kamionů řeší logistiku a kuchaři se starají o to, aby unavení mladí kluci na základnách dostávali kvalitní stravu.
Jevhenij do Česka dorazil v doprovodu dobrovolníka Macka, který pro jeho muže organizuje sbírku na evakuační šestikolku Masaryk na platformě ZNESNAZE.CZ. Podobný stroj pojmenovaný Pavel (po českém prezidentovi) už na frontě zachraňuje životy.
Zatímco pro ukrajinské ženy a děti v zahraničí má velitel plné pochopení, u zdravých mužů schovávajících se v bezpečí nekompromisně trvá na tom, že měli zůstat a bránit zemi. „Považuji za povinnost každého Ukrajince a skutečného muže – pokud v něm koluje kozácká krev – aby v takto těžké době bránil svou zemi,“ tvrdí Jevhenij.