Juchelka řekl, kdy půjdou Češi do důchodu. A přiznal, že už nebude tolik štědrý

Vyjednávání o podobě státního rozpočtu na příští rok začala. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) v pořadu Spotlight odkryl, kolik bude chtít pro rok 2027 na některé sociální dávky. A také to, zda platí plánované změny v důchodovém systému.
Ministerstvo práce spotřebuje ze všech resortů vůbec nejvíc peněz ze státního rozpočtu. I v příštím roce rozdělí přes jeden bilion korun. Už teď je jasné, že například na superdávku, ačkoli se na ni původně spoléhalo, že přinese úsporu, půjde víc peněz.
„U superdávky, tak tam se to blíží 40 miliardám, pokud dáme dohromady dávky v hmotné nouzi, dávky státní sociální podpory,“ řekl během rozhovoru ministr a byl konkrétní.
Zatímco letos na čtyři státní podpory, které se nově slučují do superdávky, má jít zhruba 34 miliard korun, podle Juchelky by to v příštím roce mělo být o tři miliardy víc. „V tuto chvíli jsou dávky státní sociální podpory (plánované na příští rok) 37,09 miliardy korun,“ řekl šéf resortu práce.
Jelikož se ale systém bude ještě měnit, nedá se přesně říct, zda jakoukoli sumu, kterou se nakonec v rámci rozpočtu pro příští rok na tyto účely podaří schválit, půjde dodržet. „Možná nakonec ušetříme,“ poznamenal Juchelka.
Jde hlavně o peníze, které půjdou v rámci superdávky na příspěvek na bydlení. Podle Juchelky ho minulá vláda nastavila přísně a „řada rodin z podpory vypadla“.
Na druhou stranu uznává, že se podařilo ze systému štědré státní podpory vyloučit vysokopříjmové a že stát v minulosti opravdu byl příliš štědrý a podporoval i bydlení těm, kteří to nepotřebovali.
A reagoval také na to, jak to bude s úsporami, které slibuje tato vláda. „Šetření znamená legislativní proces, protože veškeré výdaje jsou vázány nějakou legislativou,“ naznačuje.
Podle něj je také bez diskuse, že vláda vedle zvýšení pravidelných valorizací rovněž sníží věk odchodu do důchodu z 67 let, kam hranici posunula předchozí vláda, zpátky na 65 let. Nevěří, že to bude mít po roce 2030 dramatické rozpočtové dopady, jak odhaduje řada expertů. Podle některých má jít o stamiliardy korun. „Oni se ani neshodnou na té sumě,“ poznamenal Juchelka.
„Já si myslím, že ano,“ řekl ministr na otázku, zda na to Česko po roce 2030 bude mít, byť se to týká už jiných vlád. „Za prvé je to překlenovací období, vždycky máte demografii, která je silnější nebo slabší, a vždycky to ty státy přežily, to za prvé,“ řekl Juchelka. Navíc se teď ukazuje, že důchodový účet bude v přebytku. A vláda chce také podpořit ekonomiku, která rovněž bude generovat nějaké prostředky.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:00–04:10 Rozpočet na příští rok, jak porostou výdaje a jak probíhají jednání o návrhu rozpočtu pro rok 2026, kolik půjde na sociální dávky a bude chtít ministr financí na příští rok víc peněz?
04:11–14:00 Vláda chce podpořit porodnost, jaká opatření jsou ve hře a je reálné, aby rodiny se třemi a více dětmi neplatily daň z příjmů? Bude to fungovat? A je reálné něco takového prosadit? Stát platí výživné za neplatiče, jak se mu daří vymáhat a stačí prostředky v rozpočtu vyhrazené na ty tyto účely?
14:01–21:00 V jaké fázi je vyšetřování smrti malé Viktorky, holčičky, kterou zabil její biologický otec poté, co mu byla svěřena do péče. Ministr o tom, kam se vyšetřování posunulo, zda a kdy se veřejnost dozví, kdo pochybil.
21:01–30:19 Kolik bude Česko stát superdávka, nová státní podpora, která bude vyplácena namísto čtyř sociálních dávek. Jaké prostředky půjdou na tyto účely v příštím roce. A také zda a jak se systém bude měnit a jakou podobu bude mít.
30:20–39:44 Česko čekají další změny v důchodovém systému. Je jisté, že vláda splní vše, co slibovala, a bude na to Česko mít?