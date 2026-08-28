Přeskočit na obsah
Benative
29. 8. Evelína
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama

„Byla to extrémně riskantní akce.“ Expert mluví o záhadné cestě šéfa CIA do Ruska

Spotlight Aktuálně.cz - bezpečnostní analytik a ředitel Centra pro výzkum míru Michal Smetana. 28. srpna 2026.

Tým Spotlight
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Šéf CIA John Ratcliffe byl v úterý na nečekané návštěvě v Moskvě. Média od té doby spekulují o důvodech jeho cesty. Mluví se především o varování před možným útokem na NATO, o konci války na Ukrajině a situaci kolem Íránu, případně o jejich kombinaci. Co mohlo být hlavním důvodem cesty a bude chtít Rusko otestovat alianci? O tom ve Spotlightu hovoří bezpečnostní analytik Michal Smetana.

Reklama

Podle Smetany, který pracuje jako ředitel Pražského centra pro výzkum míru (PRCP), ale přesné důvody návštěvy neznáme, pohybují se totiž v rovině utajení. „Shodnout se nemůžeme jednoduše proto, že to nevíme,“ upozorňuje v narážce na různé informace z médií s tím, že nejpravděpodobnější variantou zůstává kombinace více témat.

Ratcliffe se v Moskvě setkal s šéfem civilní rozvědky SVR Sergejem Naryškinem a ředitelem FSB Alexandrem Bortnikovem. Oficiálně téma jednání CIA neoznámila, Trump pak schůzku označil za „polorutinní“ a posléze řekl, že Rusko na NATO nezaútočí.

Související

Jedním z hlavních témat, které zaznívá v amerických médiích, je varování před možným útokem na Severoatlantickou alianci prostřednictvím tzv. horizontální eskalace. Rusko by se mohlo pokusit otestovat jednotu a sílu článku 5 Severoatlantické smlouvy hybridním útokem v šedé zóně.

„Nemusí jít o kompletní obsazení Pobaltí. Může jít o omezenou inkurzi v řádu jednotek či desítek kilometrů – např. obsazení příhraničního města s vysokým podílem ruskojazyčného obyvatelstva pod fiktivní záminkou operace pod falešnou vlajkou,“ vysvětluje Smetana.

Reklama
Reklama

To, že lidé v některých částech regionu mluví rusky, ještě neznamená, že podporují Vladimira Putina, pro Rusko je to ovšem podle něj možné a potenciálně politicky průchodné odůvodnění.

Není to bezprostřední hrozba

Zároveň ale podotýká, že se nejedná o žádnou bezprostřední hrozbu, což popsali i představitelé Litvy, Lotyšska i Litvy.

Latvian President Rimkevics visits Latvian-Belarussian border near Piedruja
Příslušník speciální jednotky lotyšské pohraniční stráže stojí na hranici s Běloruskem poblíž obce Piedruja během návštěvy lotyšského prezidenta Edgarsa Rinkēvičse, Lotyšsko, 17. srpna 2026.Foto: Reuters – Ints Kalnins

„Nikdo z nás neříká, že se to s jistotou stane ani že by to pro Rusko dopadlo dobře. Jakákoliv taková operace představuje obrovský hazard. Ruská strana má však někdy tendenci uplatňovat strategii „double down“ – tedy vsadit vše na jednu kartu a pokusit se přetlačit protivníka ještě tvrdší eskalací,“ dodává Smetana.

Cílem by podle něj bylo vytvořit nový status quo a donutit NATO k vyjednávání o zastavení podpory Ukrajině. Pobaltské státy sice aktuální hrozbu v horizontu měsíců vnímají jako nízkou, ve střednědobém horizontu se však na obranu intenzivně připravují. Tím se snaží o odstrašení Ruska.

Reklama
Reklama

Druhým možným tématem schůzky je snaha o ukončení války na Ukrajině, neboť Ratcliffe podle listu New York Times vyzval ruskou stranu k vážným diplomatickým jednáním. Pro administrativu Donalda Trumpa, který v úřadu působí od ledna 2025, je to klíčový cíl.

„To, že Washington vnímá okno příležitosti, ale neznamená, že Moskva má aktuálně vůli konflikt ukončit,“ podotýká analytik. Američané přitom mohou kombinovat nabídky s hrozbami, například možností plného využití systému Starlink pro ukrajinské útoky hluboko v ruském vnitrozemí.

Související

Třetím bodem byl Írán, kterému Rusko poskytuje zpravodajské informace pomáhající ničit americké radary na Blízkém východě. Pro Trumpovu administrativu jde v tuto chvíli o nejakutnější problém. „Bílý dům vnímá tuto spolupráci v zákulisí jako zásadní trn v patě a potřebuje ho s Moskvou řešit,“ uzavírá Smetana.

Proč by reakce NATO na ruský útok mohla fatálně ochrnout? Jak časté jsou takové schůzky na nejvyšší úrovni? A jakou obrovskou nevýhodu mají pobaltské státy oproti Ukrajině?

Reklama
Reklama

O tom v pořadu Spotlight hovoří Michal Smetana. Celý díl si můžete pustit ve videu výše v článku nebo v oblíbených podcastových aplikacích.

Jaká jsou hlavní témata epizody?

začátek–00:01:35 Proč šéf CIA John Ratcliffe nečekaně navštívil Moskvu? Jaké byly hlavní spekulované důvody amerických a světových médií pro tuto cestu?

Související

00:01:35–00:18:22 Mohlo Rusko plánovat otestování článku 5 Severoatlantické aliance, zejména v pobaltských státech? Jaké jsou možné scénáře a rizika takové „hybridní“ operace a jak jsou na ni státy NATO připraveny?

00:18:22–00:22:28 Bylo jedním z důvodů návštěvy projednávání konce války na Ukrajině? Mohly Spojené státy vyvíjet tlak na Rusko k diplomatickému jednání, případně s jakými prostředky?

Reklama
Reklama

00:22:28–konec Diskutovalo se o ruské podpoře Íránu a jejích dopadech na americké zájmy? Proč je Írán, s ohledem na ruskou podporu, pro americkou administrativu tak urgentním tématem?

Mohlo by vás zajímat: Estonský vojenský velitel řekl, co udělají, když Rusko zaútočí. Celou reportáž z východní hranice NATO si můžete přečíst zde

Estonci se na hrozbu z Ruska připravují velmi vážně a velmi poctivě. Používají u toho drsná slova. Voru, 14. května 2026. | Video: Jaroslav Synčák
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Nejnovější videa
Další videa
Reklama
Reklama
Reklama