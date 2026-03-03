Sebevražedné tendence řešíme denně. Volají i děti, které chtějí ublížit druhým

Pořežete se na cirkulárce a s prsty v sáčku se dopravíte někam na ambulanci. Tam vás ošetří, abyste nevykrváceli, a pak řeknou: „Chirurg tady zrovna není, takže zhruba tak za dva, za tři měsíce…“ přibližuje aktuální stav české psychiatrické a psychologické péče o děti a mladistvé ředitelka Linky bezpečí Soňa Petrášková.
Stávajícímu premiérovi Andreji Babišovi (ANO) hostka Zuzany Tvarůžkové věří, že chce jeho vláda pro duševní zdraví dělat víc, než se dělo doposud: „Jsme připraveni poskytnout nápady a náměty,“ říká Petrášková.
Důležité podle ní ovšem nejsou jen finance, ale i celkové zázemí a následná péče. Linka bezpečí řeší s dětmi sebevražedné tendence i 25krát denně. A je to jen špička ledovce, konstatuje odbornice.
„Dnešní děti se musí potýkat se světem, který jsme jim připravili,“ připomíná. Vůbec není jednoduché ustát tlak na výkon ani obstát ve světě sociálních sítí, pojmenovává střípky složité mozaiky Petrášková. A dodává, že na linku bezpečí se neobrací jen děti, které chtějí ublížit samy sobě, ale i ty, které mají potřebu napadnout někoho jiného.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:41–04:40 Odpovídají titulky o nárůstu psychických potíží u dětí realitě? Jak vytížená je Linka bezpečí a kolik vyžaduje zaměstnanců? Jak se do psychiky dětí promítl covid a omezení sociálních vazeb? Je hlavní příčinou potíží dětí tlak na výkon a „zrychlená doba“?
04:40–09:33 Proč Soňa Petrášková odmítá nálepku „sněhové vločky“? Volají na Linku bezpečí i děti, které mají nutkání ublížit někomu jinému? „Zalepuje“ Linka bezpečí trhliny v systému?
09:33–15:51 Jaké varovné signály by rodiče neměli přehlížet? Mění se generačně přístup k duševnímu zdraví? Proč přibývá případů sebepoškozování?
15:51–20:46 Jaké formy sebepoškozování u dětí jsou nejčastější? Jak velká psychická zátěž jsou krizové hovory pro konzultanty Linky bezpečí? Proměňují se témata, kvůli kterým děti volají?
20:46–26:37 Má smysl věkově omezit sociální sítě? Jak časté je týrání dětí a věnujeme mu dostatek pozornosti?
26:37–30:52 Jak těžké je najít a udržet kvalifikované pracovníky? Jak stabilní je rozpočet Linky bezpečí? Jsou nedostatečné kapacity psychiatrické a psychologické péče pro děti selháním státu?
30:51–31:54 Je současná situace v péči o duševní zdraví dětí kritická? Jaké systémové změny by měl stát udělat?