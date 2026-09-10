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Tohle Německo dlouho nezažilo. Expert popisuje největší politický otřes. Co bude dál?

Spotlight Aktuálně.cz - Filip Nerad 8. 9. 2026

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
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Alternativa pro Německo (AfD) dosáhla historického výsledku v Sasku-Anhaltsku, zatímco CDU kancléře Friedricha Merze utrpěla těžkou porážku a v Německu se stále častěji mluví o krizi tradičních stran. Analytik, bývalý zpravodaj ČTK v Německu a Českého rozhlasu v Bruselu a Štrasburku Filip Nerad napsal, že volební tsunami může otřást i Berlínem. A právě on hostem pořadu Spotlight.

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Nerad v pořadu Spotlight vysvětluje, že klíčovou roli vedoucí k vítězství AfD sehrála kombinace ekonomické frustrace, populismu a neschopnosti tradičních stran doručit změny.

Pestrý program AfD totiž stavěl na směsi slibů ekonomických a antimigračních reforem. „To celé bylo zabalené do populistického pozlátka a prezentováno velice umně lídrem sasko-anhaltské AfD Ulrichem Siegmundem... Je snad v tuto chvíli nejpopulárnějším člověkem na německém TikToku, má 800 tisíc sledujících,“ všímá si Nerad.

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Region dlouhodobě trápí odliv mladých lidí i úpadek průmyslu. Přestože CDU srazila nezaměstnanost na 8 procent, frustrace obyvatel přetrvala. Rekordní osmdesátiprocentní volební účast pak pomohla AfD k vítězství.

Extremismus a školní segregace

Ačkoliv je tamní AfD úřady vedená jako prokazatelně pravicově extremistická, Nerad stranu označuje spíše za extrémně pravicově populistickou. Upozorňuje však na problematické členy: „Problém je, že strana je plná lidí, kteří mají extremistickou minulost, byli členy různých neonacistických či antisemitských spolků,“ vysvětluje.

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„Samotný program byl radikální - co se migrace týče - v tom, že AfD slibovala zatočit s migrací a nabízejí radikální reemigraci – tedy vracení žadatelů o azyl nebo migrantů zpátky do země původu,“ popisuje analytik. Návrhy zahrnovaly ubytovny na periferiích či oddělené třídy ve školách.

Problém podle něj je i v tom, že každý z čelných představitelů AfD říká něco jiného: někteří vystupují mírněji a pak jsou radikálnější členové strany.

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„Nikdo z politiků ale přesně nepojmenoval, zda my Češi, pokud bychom tam jeli za prací, bychom byli ti dobří a hodní migranti, kteří tam mají otevřené dveře, zatímco Syřané ne a chtěli by po nich, aby se vrátili,“ poukazuje Nerad.

Politická krize a selhání Merze

Úspěch AfD podle něj zrcadlí politickou krizi v Německu. Důvěra ve vládu i kancléře Friedricha Merze je na kritických 13–14 procentech. Merz měl CDU vrátit pravicový punc, ale koalice s SPD přinesla jen spory.

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„Slibované změny a znovunastartování německé ekonomiky zatím žádný obrat nepřinesly. Moderní hantýrkou řečeno: Friedrich Merz zatím prostě ‚nedoručil‘,“ podotýká Nerad.

Německo se podle něj stále potácí na místě. „I na mezinárodním poli, na které se Merz hodně soustředil a kde byl hned po nástupu poměrně dost vidět, teď nehraje žádnou výraznější roli – rozhodně ne tak dominantní, jakou hrála svého času Angela Merkelová,“ uzavírá exreportér v Německu.

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Jaké je pozadí německého politického zemětřesení? Co by podle AfD vyřešila dodávka levného ruského plynu? Jak hluboké jsou proruské vazby AfD a jaké skandály se pojí se jmény Petr Bystroň či Maximilian Krah? Hrozí spojenectví s BSW Sahry Wagenknechtové? A předhání dynamické Polsko stagnující Německo?

Na tyto a další otázky odpovídá v pořadu Spotlight s analytikem Filipem Neradem. Celý díl si můžete pustit ve videu výše v textu nebo v oblíbených podcastových aplikacích.

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Jaká jsou hlavní témata epizody?

začátek–00:09:59 Co vedlo k historickému vítězství AfD v Sasku-Anhaltsku a jaké byly hlavní body jejího programu? Nakolik je strana extremistická s ohledem na svou antimigrační politiku a návrhy na segregaci migrantů?

00:10:00–00:14:20 Je vítězství AfD předzvěstí dalších úspěchů ve východním Německu i na celoněmecké úrovni? Znamená rostoucí podpora AfD a nízká důvěra ve vládu, že se Německo nachází v politické krizi?

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00:14:20–00:17:02 V jaké pozici je kancléř Friedrich Merz po volební porážce CDU a podařilo se mu splnit sliby o ekonomickém a politickém obratu Německa? Proč se Německu nedaří nastartovat ekonomiku a obnovit svou dřívější dominantní roli na mezinárodní scéně?

00:17:02–00:21:29 Jaký je vztah AfD k Rusku a jakou roli hraje proruská politika v jejím programu? Může tato orientace v budoucnu vést ke koalicím s dalšími proruskými stranami v Německu?

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00:21:29–konec Jak se mění ekonomická situace Německa ve srovnání s dynamicky rostoucím Polskem? Je možné, že se Polsko stává atraktivnější zemí pro život a práci než stagnující Německo?

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