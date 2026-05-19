Slavný fighter Procházka popsal osudovou chybu. Překvapil, čím „přečte“ nepřítele

Nová životní role, bolestivá porážka i návrat do tréninku. Šampion UFC Jiří Procházka v rozhovoru pro Spotlight mluví o tom, jak ho změnilo narození dcery, proč dodnes analyzuje svůj poslední zápas a jak důležitá je podle něj práce s vlastní myslí. Otevřeně popisuje i moment, který ho v souboji s Carlosem Ulbergem stál vítězství.
Čerstvý otec čtyřtýdenní dcery popisuje rodičovství jako zkušenost, která ho „mění potichu zpovzdálí“. Přiznává, že po návratu domů je někdy stále překvapený, že na něj doma čeká vlastní dítě. „Pořád si uvědomuju, co se to událo. A jak úžasný to je,“ říká Procházka.
Vedle rodiny se ale vrací i k poslední porážce v UFC s Carlem Ulbergem. V zápase podle něj udělal zásadní chybu ve chvíli, kdy začal přemýšlet nad zdravotním stavem soupeře místo toho, aby pokračoval v útoku. „Zasekl jsem se, nedokázal jsem pracovat jasně a fokus byl stranou,“ popisuje. Dodává, že právě podobné zaváhání si v MMA nemůže dovolit. „Dokud to rozhodčí nestopne, tak není konec.“
V rozhovoru popisuje také své každodenní fungování po návratu do tréninku, přípravu v mexickém vysokohorském prostředí nebo detailní analýzu soupeřů. Tvrdí, že moderní technologie dnes umožňují přečíst protivníka téměř dokonale. „Stačí napsat do AI, jaká je strategie na toho člověka v MMA,“ říká.
Velkou část rozhovoru věnuje zápasník MMA i vlastní filozofii. Odkazuje na samurajské texty, práci s egem nebo potřebu disciplíny. Tvrdí, že bojové sporty a východní filozofie mu pomohly objevit vlastní limity a díky tomu žít život naplno, a to samé doporučuje i ostatním. „Když člověk pozná svoji zranitelnost a sílu, žije potom mnohem intenzivnější život,“ popisuje Procházka.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
Začátek–06:50 Narození dcery a proměna života mimo Oktagon
06:50–15:55 Prohra s Carlem Ulbergem a chyba, která ho stála vítězství
15:55–21:00 Trénink v Mexiku a příprava na soupeře
21:00–29:27 Samurajská filozofie, ego a cesta na vrchol UFC
29:27–Konec Bojové sporty, mladá generace a kritika pohodlné společnosti