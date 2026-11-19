O narušené důvěře mezi vládou a opozicí, výhrůžkách na sociálních sítích i o hrubnutí politické debaty mluví místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Barbora Urbanová v pořadu Spotlight. Starostové podle ní musejí nabídnout pozitivní program a přesvědčit také voliče, kteří byli zklamaní z předchozí vlády.
„Zažili jsme, jaké to je, když vám někdo do očí lže,“ říká místopředsedkyně sněmovny Barbora Urbanová k událostem, které označuje jako Akci 4:36. Podle ní se tím narušila důvěra mezi koalicí a opozicí a posunuly se nepsané hranice parlamentní spolupráce.
Urbanová připomíná, že sama jako vládní poslankyně jednala i s ANO a SPD, aby změny měly širší podporu a déle vydržely.
V rozhovoru mluví také o vyhrocených protestech před sněmovnou a o tom, jak se snažila přispět ke zklidnění situace. Násilí ani výhrůžky podle ní do politiky nepatří.
Za nepřijatelný považuje i tlak na rodiny politiků a online výhrůžky, které sama řeší právní cestou. Poslanci by podle ní měli přestat na sebe pokřikovat, jejich chování totiž podle ní nastavuje vzorce, které veřejnost může považovat za normální.
Starostové by podle Urbanové neměli stavět politiku jen na odporu vůči vládě, ale nabídnout voličům konkrétní a pozitivní program. Chtějí přesvědčit i lidi, kteří volili ANO nebo byli zklamaní z předchozí vlády. Jako příklad vlastní práce uvádí návrh na prodloužení promlčecí lhůty u znásilnění, zejména v případech, kdy jsou oběťmi děti.
Jaká byla hlavní témata podcastu?
Začátek–01:10 – Barbora Urbanová vnímá nedávné demonstrace jako projev probuzené občanské společnosti a zdůrazňuje, že politici musí naslouchat lidem. Oceňuje vysokou účast na Národní třídě 17. listopadu.
01:10–06:25 – Politička souhlasí s prezidentem Pavlem, že politika nesmí být bezezměnným prosazováním mandátu, ale má být o dialogu a spolupráci. Vyjadřuje zklamání nad Akcí 4:36 ve sněmovně, kdy údajná lež vládního předsedy poslaneckého klubu narušila důvěru a posunula hranice slušného chování.
06:25–11:10 – Zmiňuje také incident s hozenou dlažební kostkou před sněmovnou, ale odmítá dramatizovat situaci jako „útok na Kapitol“, připouští však, že je důležité udržet klid. Zároveň hovoří o nepříjemných osobních zkušenostech s vyhrožováním na sociálních sítích, včetně zveřejňování adres a právního postihu za slovní útoky.
11:10–16:30 – Urbanová komentuje požadavky Milionu chvilek, které se shodují s mnoha body opozice, což podle ní naznačuje rozdělení společnosti na vládu a opozici s „mlčící většinou“ uprostřed. Zdůrazňuje však, že cílem opozice je získat voliče s propracovaným programem a vizí, nikoli jen protestovat proti něčemu.
16:30–konec – V poslední části rozhovoru místopředsedkyně sněmovny kritizuje absenci premiéra na oslavách 17. listopadu, vnímá to jako projev neodvahy čelit minulosti a veřejnosti. Vzestup preferencí hnutí STAN přičítá konci „antipolitiky“ a nabídce pozitivních osobností a programů.
Hovoří také o svém autentickém stylu komunikace na sociálních sítích, kde si sice drží osobní hranice, ale zároveň sdílí zkušenosti, které jí pomáhají nepodléhat momentálnímu úspěchu a efektivně prosazovat důležitou agendu, jako je prodloužení promlčecí lhůty za znásilnění.
Na závěr oceňuje přínos nových a zkušených politiků i žen v politice, avšak s výhradou k nárůstu hrubosti ve sněmovně.