Trump s Grónskem couvá, tlačí jej přehlížený hráč. „V něčem má ale pravdu,“ říká Joch

I na Donalda Trumpa byla zarputilost ve věci Grónska mimořádná, konstatuje ředitel Občanského institutu a odborník na Spojené státy Roman Joch. Byla nerozumná a pro něho osobně a hlavně pro reputaci Ameriky škodlivá, dodává.
Republikáni byli ze svého formálního lídra a vlastního prezidenta šokovaní, tvrdí host Matyáše Zrna. Získat Grónsko mírovou cestou – to znamená koupí – je nepopulární u více než poloviny Američanů. Použití síly proti spojenci má pak ještě menší podporu.
Joch upozorňuje, že Grónsko je strategicky důležité místo a americká vojenská přítomnost na ostrově je „naprosto žádoucí“. A to jak pro Spojené státy, tak pro Evropu. Vyhrožování spojenci je ale podle něj rána pro transatlantické vztahy, po které zůstane jizva po celé Trumpovo funkční období.
„Myslím si, že Donald Trump chce vejít do dějin jako prezident, který rozšíří území USA,“ komentuje pohnutky šéfa Bílého domu. A doplňuje, že získání území od Dánska není v americké diplomacii novinkou. V roce 1917 koupily Spojené státy od Dánského království tehdejší Dánskou Západní Indii – dnešní Panenské ostrovy. Přímo o Grónsko pak měla zájem i Trumanova administrativa v 50. letech, Dánsko ale tehdy s prodejem nesouhlasilo a oba státy se dohodly „jen“ na americké vojenské přítomnosti.
„Ta dohoda platí dodnes. Myšlenka získání území není nutně zločinná nebo špatná, pokud je to vzájemnou dohodou a se vzájemným souhlasem. Vyhrožování spojenci je ale porušení všech elementárních pravidel,“ uzavírá Joch.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:01:55 - 00:03:28: Reakce republikánské strany a americké veřejnosti na Trumpův záměr získat Grónsko a hrozbu použití síly.
00:03:28 - 00:05:33: Strategický význam Grónska a možnosti posílení americké vojenské přítomnosti, včetně dánského postoje.
00:05:33 - 00:07:33: Trumpova motivace pro získání Grónska (snaha vejít do dějin) a historické precedenty pro rozšíření území USA.
00:07:33 - 00:11:58: Důvody, proč Trump nakonec ustoupil od hrozeb ohledně Grónska (rada poradců, veřejné mínění, ekonomické dopady, vyjednávací taktika a vliv Bílého domu).
00:11:58 - 00:15:49: Možné reakce amerických generálů a Kongresu na případné vojenské obsazení Grónska.
00:15:49 - 00:17:29: Vliv evropské reakce (hrozba obchodní války, demonstrace síly) na Trumpovo rozhodnutí.
00:17:29 - 00:21:14: Trumpova zahraniční politika a její dopad na voličskou koalici (America First, zásahy v Iránu, Venezuela, postoj k spojencům jako Kanada a Dánsko).
00:21:14 - 00:25:35: Trumpův projev a styl komunikace v Davosu, jeho kritika Evropy a vyhlídky transatlantických vztahů po Trumpovi.
00:25:35 - 00:28:54: Jednání evropských státníků s Donaldem Trumpem a jeho personalistický přístup k politice a vnímání Evropy.
00:28:54 - 00:31:24: Trumpova strategie vůči Číně jako geopolitickému protivníkovi a paradoxní aspekty jeho celní politiky.