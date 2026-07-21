Ukrajinský důstojník: Ti, kteří utekli před válkou, by se už neměli vracet

Ukrajinský důstojník Oleksandr Puchalsky z praporu bezpilotních prostředků „Ragbisté“ tvrdí, že lidé, kteří před válkou odešli z Ukrajiny, ztratili právo označovat se za Ukrajince. Ve Spotlightu Aktuálně.cz mluví také o proměně války, nedostatku dobrovolníků nebo o tom, proč podle něj bývalí vězni patří k nejmotivovanějším vojákům.
Ukrajinský důstojník strávil několik dní dovolené v Praze, odkud se znovu vrátí na charkovský úsek fronty. Jeho jednotka podle něj v posledních měsících pomohla stabilizovat situaci mezi Volčanskem a Kupjanskem a podílela se také na znovudobytí několika desítek kilometrů čtverečních území.
Puchalsky popisuje, že dnešní válka se od roku 2022 zásadně liší. Zatímco na začátku bylo možné dojet autem až téměř na přední linii, dnes podle něj zničí drony většinu techniky už několik kilometrů od fronty. Vojáci proto často absolvují dlouhé přesuny pěšky, než se vůbec dostanou na své pozice.
Změnila se podle něj i atmosféra v armádě. Dobrovolníků, kteří se hlásili po začátku ruské invaze, výrazně ubylo. Mnoho nových vojáků podle něj přichází bez jasné motivace, kterou se jejich velitelé snaží budovat až během výcviku prostřednictvím vzdělávání, historie i vedení lidí.
Bývalí vězni jako nejlepší vojáci
Za jedny z nejlepších bojovníků označuje „ragbista“ vězně, kteří dostali možnost vstoupit do armády. Tvrdí, že právě oni často patří k nejodhodlanějším vojákům, protože dostali druhou životní šanci a nechtějí o ni přijít. Podle něj se významně podíleli i na nedávném protiútoku jeho brigády.
Silná slova má Puchalsky také pro Ukrajince, kteří po ruské invazi odešli do zahraničí. Domnívá se, že pokud se během války nevrátí pomoci své zemi, neměli by se po jejím skončení na Ukrajinu vracet. Podle něj opustili vlast v jejím nejtěžším období a podobně by se zachovali i v případě napadení jiné země.
Puchalsky zároveň říká, že jeho pohled na lidi vyhýbající se mobilizaci se během války změnil. Dříve v něm vyvolávali vztek, dnes spíše lhostejnost. Mnohem víc ho podle vlastních slov zajímá, jak budou své rozhodnutí vysvětlovat vojákům, kteří se po letech bojů jednou vrátí domů.
Přestože je dnes nadporučíkem a velí bezpilotním jednotkám, po skončení války si budoucnost v armádě nepředstavuje. Tvrdí, že nikdy nebyl profesionálním vojákem a do armády vstoupil jen proto, že to bylo potřeba. Po válce by se proto chtěl vrátit do civilního života.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
Začátek–08:40 Situace na charkovské frontě a nedávný ukrajinský postup. Proměna války vlivem nových technologií a dronů.
08:40–19:20 Úbytek dobrovolníků, motivace nových vojáků a role bývalých vězňů v ukrajinské armádě.
19:20–27:40 Ukrajinci, kteří odešli do Evropy, a proč by se podle Puchalského po válce neměli vracet. Motivace ruských vojáků a zkušenosti se zajatci.
27:40–konec Život po válce, návrat do civilu a dlouhodobé odloučení od rodiny.