„Umíme se pořád navzájem překvapit.“ Tata Bojs o svém snění i novém albu

Na nové album skupiny Tata Bojs čekali fanoušci šest let. Letos se narodilo a kapela ho 26. února pokřtila paprskem světla během velkolepého koncertu v pražském Foru Karlín. Album „V původním snění“ sklízí nadšenou odezvu kritiků. Tata Bojs by podle mnohých měli mít ochrannou známku na žánr „inteligentní pop“.
„Ochranná známka by nikoho neochránila,“ glosuje takový nápad Mardoša a Milan Cais se přidává: „Ono je to ošemetné s tím škatulkováním. Lepší je dělat hudbu tak, jak ji člověk přirozeně cítí. My vlastně nepotřebujeme být nikde zařazený. Možná je lepší být nezařazenej.“
Album „V původním snění“ vznikalo šest let. Kritici chválí nejen jeho textovou a hudební stránku, ale vyzdvihují i fakt, že kapela ani po téměř čtyřiceti letech fungování nepodléhá podbízivosti a vyvíjí se. „To, jak každé album nakonec dopadne, je do jisté míry trochu překvapení i pro nás samotné,“ říká Milan Cais. Podle něj se Tata Bojs při vzniku nového alba nesoustředí ani tak na celek, jako spíš kvalitu jednotlivých písniček. „Jestli to album bude dobré, nebo špatné, nad tím se tolik nezamýšlíme. Snažíme se vždy udělat tu jednotlivou písničku, jak nejlíp to jde,“ popsal ve Spotlightu Terezy Engelové frontman a bubeník Tata Bojs.
Autory textů k jedenácti novým písním alba jsou Mardoša s Caisem a odrážejí se v nich nejen jejich úvahy nad současným světem, ale i střípky soukromých životů. „Něco jsou vzpomínky, něco jsou aktuální pocity. Třeba u písně Novej člověk je to úvaha nad tím, jak by člověk vnímal svět kolem, kdyby byl novej, protože naše vnímání formují naše předchozí zážitky, lidi, kterými je člověk obklopen, a tak dále. Mě někdy baví zabloudit i do takových alternativních realit,“ říká Mardoša. Pro Milana Caise je zase aktuální téma komunikace.
„Mluvíme, ale výklady toho, co říkáme, můžou být u dvou lidí tak rozdílné, že mě to až fascinuje. Jak je možné, že se vůbec něco takového děje, když k tomu používáme slova?“ zamýšlí se Cais. Texty si nechává projít „sítem času“, než je předloží kolegům z kapely.
K vyjadřování názorů na veřejné dění se Tata Bojs staví s respektem. Podle Mardoši je občas lepší nechat věci plynout. „Někdy mám pocit, že je takový nepříjemný tlak, aby každý okamžitě zaujal stanovisko. A pokud možno nějaké absolutně vyhraněné, a to i k problémům, které jsou složitější a člověk je nemůže jen rozdělit na ‚lajk‘ nebo ‚nelajk‘.“
Milan Cais se k dění vyjadřuje i prostřednictvím vizuálního umění, své druhé profese. Jedním takovým počinem je i socha Hranice ticha – Piece of Peace, která reflektuje válku na Ukrajině. „Je vytvořena ze dvou šestimetrových plátů oceli, jež byly do České republiky dopraveny v rámci posledního exportu z ukrajinské ocelárny Azovstal. Ta byla kompletně zničena při ruské invazi a obsazení Mariupolu,“ popisuje Cais vývoj díla, které představuje obří dveře prohnuté atakem pomyslné tlakové vlny a imaginativních střel. „Dveře jako synonymum domova v sobě nesou symboliku autonomního prostoru, který byl narušen,“ popisuje Cais. Socha dokončená na jaře měla být umístěna v Ostravě, záměr ale narazil u zastupitelstva, a tak pro ni umělec hledá důstojné místo. „Já bych hrozně chtěl, aby ta socha byla v nějakém kontextu města a místa, kde okolo proudí lidé. Aby to připomínalo šílené události války na Ukrajině. Ta válka pořád existuje. Někdo dělá, že už není, ale ona neskončila.“
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06–05:58 Existuje žánr „inteligentní pop“? A patří Tata Bojs do nějaké škatulky? Je Forum Karlín výjimečný vrchol sezony?
05:58–10:33 Cílí kapela na O2 arenu? Chystají se opakovat kaskadérské kousky?
10:33–15:10 Dokáže Milan Cais dohrát koncert i se zraněním? Co dělají Tata Bojs před a po koncertu – mají nějaký rituál?
15:10–20:00 Co pro kapelu znamená nové album V původním snění? Je těžké nepodléhat podbízivosti a zároveň se vyvíjet? Čerpají při psaní textů z osobních zážitků?
20:00–24:57 Funguje mezi Milanem Caisem a Mardošou kreativní synchronicita? Jak vznikají texty k písním?
24:57–32:16 Dokážou se stále vzájemně překvapovat? Komunikují mladší generace lépe?
32:16–39:07 Mají potřebu se veřejně vyjadřovat k politice a společenským tématům? Jaký je osud sochy Hranice ticha? Má Mardoša nějaký sen, který by si chtěl splnit?