„V Kongu si nás točili jako atrakci. Zažili jsme i honičku s policií,“ líčí známá fotografka

Pochody savanou v tropickém vedru, gorily jen pár metrů od lodě i nečekaná honička s policií. Fotografka Alžběta Jungrová ve Spotlightu Aktuálně.cz vypráví o expedici českých umělců do Republiky Kongo, která má upozornit na ohrožené druhy zvířat a pytláctví.
Fotografka Alžběta Jungrová strávila téměř dva týdny v Konžské republice, jedné z nejméně turistických částí Afriky. Do země vyrazila se skupinou českých umělců v rámci projektu, který upozorňuje na ohrožené druhy zvířat a pytláctví.
Výsledná díla mají jít do charitativní aukce na jejich ochranu. „Nakonec se asi rozhodnu pro fotku přírody. Ta mě zasáhla úplně nejvíc,“ říká Jungrová v pořadu Spotlight.
Výprava se často pohybovala mimo infrastrukturu a několik hodin denně pochodovala savanou v tropickém vedru. „Šli jsme čtyři nebo pět hodin od silnice přes savanu, v největším vedru a vlhkosti. A víte, že se pak musíte vrátit stejnou cestou,“ popisuje fotografka. Přiznává, že i přes zkušenosti z válečných oblastí měla chvíle, kdy si nebyla jistá, jestli náročné podmínky zvládne.
Silným zážitkem bylo setkání s gorilami v přírodní rezervaci, které pozorovali z lodě jen několik metrů od břehu. „Ten samec najednou začal mlátit do hrudi a vyběhl k vodě. Všichni jsme cukli. Ta síla a mrštnost je neuvěřitelná,“ vzpomíná Jungrová. Překvapilo ji zároveň, jak málo zvířat ve volné přírodě viděli, což přičítá pytláctví i lovu kvůli masu.
Expedice přinesla i dramatické momenty. V ropném městě Pointe-Noire se skupina dostala do potíží s policií poté, co jejich řidič přiznal, že nemá doklady. „Na první křižovatce nás chtěl zastavit policista a náš řidič prostě šlápl na plyn. Najednou jsme ujížděli a za námi jeli policajti na motorce,“ líčí fotografka.
Podle Jungrové zároveň klasická reportážní fotografie z podobných míst postupně ustupuje. „Lidé na místě dnes všechno zachytí sami a mají lepší přístup než zahraniční novinář,“ říká.
Smysl práce profesionálů proto vidí hlavně v dlouhodobých projektech a silných příbězích. „Více než polovina úspěchu fotoreportáže je najít dobrý příběh, který otevře debatu a upozorní na důležité téma,“ dodává.
Jaká byla jeho hlavní témata?
0:00–3:15 Proč se Alžběta Jungrová vydala na expedici do Republiky Kongo? Jak vznikl projekt českých umělců upozorňující na pytláctví? Co má přinést charitativní aukce fotografií?
3:15–7:00 Jak náročné je cestování v jedné z nejméně turistických částí Afriky? Jak vypadaly pochody savanou v tropickém vedru? Co bylo na expedici fyzicky nejtěžší?
7:00–11:42 Jak probíhalo setkání s gorilami z bezprostřední blízkosti? Jak reagoval stříbrohřbetý samec? A proč podle Jungrové ve volné přírodě ubývá zvířat?
11:42–15:20 Jak výprava spolupracovala s místními průvodci? Jak místní obyvatelé reagovali na skupinu evropských umělců? Jaké zkušenosti si Jungrová odnesla z kontaktu s místní realitou?
15:20–17:58 Jak se expedice dostala do problémů s policií ve městě Pointe-Noire? Proč jejich řidič začal ujíždět z policejní kontroly? Jak dramatická byla honička ulicemi města?
17:58–22:51 Jak se fotografuje v extrémních podmínkách? Jak podle Jungrové mobilní telefony a sociální sítě proměnily reportážní fotografii?
22:51–26:21 Jak se Jungrová dostala k fotografování v konfliktních oblastech? Má dnes ještě smysl jezdit fotit do válečných zón?
26:21–konec Co podle Jungrové rozhoduje o úspěchu fotoreportáže? Proč je klíčové najít silný příběh? A kam se dnes posouvá její výtvarná fotografie?