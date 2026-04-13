Ve smlouvě s Vatikánem něco chybělo, říká senátor. Macinkův spor s Hradem je fraška

Spor mezi Hradem a ministrem zahraničí, odmítnutí smlouvy s Vatikánem i vlastní ambice na pražský magistrát. „To, co se teď děje, je hnáno osobou Petra Macinky, který prostě rád provokuje,“ říká senátor Václav Láska v pořadu Spotlight Zuzany Tvarůžkové.
Podle Lásky přitom není hlavním aktérem konfliktu prezident Petr Pavel ani premiér Andrej Babiš, ale právě ministr zahraničí. „Ten, kdo vlastně z toho dělá neskutečnou frašku, je Petr Macinka. A dokud on bude ministr zahraničí, tak budeme svědky dalších dílů téhleté frašky,“ říká. Prezident podle něj „není umanutý, není nedůstojný“, a ostrá slova ze strany ministra označuje za paradoxní, protože přicházejí „z úst člověka, jehož kroky jsou opravdu dětinské a směšné“.
Politická podpora prezidentovi škodí
Vedle aktuálních sporů Láska varuje i před politickým zneužíváním podpory prezidenta. Podle něj mohou demonstrativní projevy politiků prezidentovi spíše škodit. „Prezident nestojí a nepadá s takto výslovnou podporou politických subjektů. Naopak, že mu škodí,“ říká s tím, že hlava státu musí zůstat nadstranická.
Zásadní roli sehrál Láska i v debatě o smlouvě se Svatým stolcem. Byl jedním ze sedmnácti senátorů, kteří se obrátili na Ústavní soud, a ten následně konstatoval rozpor části smlouvy s ústavním pořádkem a dokument v této podobě neumožnil ratifikovat. Láska kritizoval především rozšíření zpovědního tajemství, které podle něj mohlo zasáhnout do trestního práva. „Konkordát se zpovědním tajemstvím zacházel tak, že ho rozšiřoval,“ upozorňuje.
Co chybělo ve smlouvě s Vatikánem?
Podle něj by smlouva vedla k situaci, kdy by „církevní představitelé byli vyňati z povinnosti oznámit, překazit trestný čin“. To by podle něj mohlo narušit důvěru ve spravedlnost: „Pokud bychom přijímali takovouto úmluvu, která by zase přinesla určitou beztrestnost, tak by to zvedlo povědomí veřejnosti o tom, že nežijeme ve spravedlivém státě.“
Láska zároveň zdůrazňuje, že odmítnutí smlouvy neznamená odmítnutí spolupráce s Vatikánem. Problém vidí v konkrétní podobě dokumentu, která se podle něj lišila od praxe v jiných zemích. „Má takové konkordáty x dalších vyspělých států, ale jiného obsahu,“ říká a upozorňuje, že v řadě zemí je jasně stanoveno, že církev se řídí vnitrostátním právem. „My to tam nemáme,“ dodává. Smlouvu tak označuje „za jednostranně výhodnou pro katolickou církev a vlastně jedinečnou“, a právě proto považuje její neschválení za správné.
Vedle celostátní politiky míří Láska i do komunální sféry. Oznámil, že povede kandidátku hnutí Sen 21 v Praze a bude usilovat o post primátora. „Nejsou to už úvahy, je to mé rozhodnutí vést kandidátku na pražský magistrát,“ říká. Svou kandidaturu vnímá jako součást širší transformace hnutí v plnohodnotnou politickou sílu. Hlavním cílem je podle něj změnit styl řízení města a větší důraz klást na konkrétní výsledky: „Jakmile obhajuje svůj mandát, tak nemá co slibovat. Má skládat účty.“
Jaká byla jeho hlavní témata?
00:33–09:39 Vztahy a střety mezi prezidentem, premiérem a ministrem zahraničí (Petr Macinka), včetně diskuse o podpoře prezidenta a kompetenční žalobě.
09:40–14:14 Střet zájmů Andreje Babiše, role úřadů a „deagrofertizace“.
14:15–25:20 Debata o konkordátní smlouvě se Svatým stolcem, zpovědní tajemství a stanovisko Ústavního soudu.
25:21–28:31 Rozhodnutí Václava Lásky kandidovat na primátora Prahy a transformace hnutí Sen 21.
28:32–33:31 Plány a cíle pro správu Prahy, včetně bydlení, dopravy, školství a bezpečnosti, s důrazem na řešení problematiky prázdných bytů.