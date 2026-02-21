Venkovský prezident bez Hradu? Změna by nám prospěla, ale Češi to nepřipustí, říká Groman

Prezident je v Česku stabilizačním symbolem, kterému veřejnost přisuzuje větší moc, než ve skutečnosti má. Podle publicisty Martina Gromana si do hlavy státu stále promítáme představu panovníka. A zatímco se upínáme k Hradu, skutečnou moc často přehlížíme jinde.
Prezident má v české společnosti výjimečné postavení, které dalece přesahuje jeho ústavní pravomoci. Podle publicisty a spoluautora podcastu Přepište dějiny Martina Gromana z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy budí samotná funkce důvěru bez ohledu na to, kdo ji zrovna zastává. „Je tam ten starší muž, který ví, co a jak. Můžeme se k němu upínat,“ popsal zakořeněnou představu hlavy státu. Tento symbolický rozměr podle něj vychází z historické kontinuity – od Masaryka přes komunistické prezidenty až po současnost – a z faktu, že prezident sídlí na Pražském hradě, místě spojeném s panovnickou tradicí.
Právě tato symbolika ale podle Gromana vede k nerealistickým očekáváním. Česká republika je parlamentní demokracií, v níž je nejvyšší moc svěřena parlamentu a vláda odpovídá premiérovi. Prezident nemá zákonodárnou iniciativu, nemůže rozpustit parlament ani přímo řídit vládu. Přesto se veřejná debata často soustředí právě na něj. „Sledujeme období podle prezidentů – Masarykova republika, Husákova normalizace, Havlovy devadesátky. Úplně při tom vynecháváme předsedy vlády,“ upozorňuje Groman.
Historická zkušenost podle něj navíc ukazuje, jak rozdílně lze prezidentskou roli uchopit. Tomáš Garrigue Masaryk využíval svou autoritu zakladatele státu k výrazným zásahům do politiky, zatímco komunističtí prezidenti byli fakticky podřízeni stranickému vedení. Přímá volba pak přinesla další posun: prezident získal silnější osobní mandát, ale zároveň začal společnost více rozdělovat. „Kandidát se po zvolení musí tvářit jako prezident všech, ale reálně to možné není,“ říká Groman.
Současný prezident Petr Pavel podle něj do úřadu vrací určitou civilnost a otevřenost vůči regionům. Symbolický význam funkce však zůstává mimořádně silný. Češi jsou podle Gromana fascinováni figurou prezidenta jako „moderního Karla IV.“. Zároveň ale přehlížejí skutečnou moc, která leží ve vládě a státní správě. „Řešíme prezidenta, ale málo se ptáme, kdo skutečně řídí zemi a jak funguje úřednický aparát,“ uzavírá publicista.