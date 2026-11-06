Veřejnoprávní média ukazují fakáče jedné části společnosti, říká poslankyně Sedláčková

Stávka zaměstnanců veřejnoprávních médií poslankyni Gabrielu Sedláčkovou za Motoristy v názoru na změnu jejich financování neodradila, naopak ji utvrdila. Řekla to v rozhovoru pro Spotlight Aktuálně.cz. Tvrdí, že veřejnoprávní média ukazují zdvižený prostředníček části společnosti, kterou, podle ní, nezastupují.
Stávka zaměstnanců veřejnoprávních médií Gabrielu Sedláčkovou v názoru na změnu jejich financování neobměkčila. Poslankyně zvolená za Motoristy ve Spotlightu Aktuálně.cz tvrdí, že ji naopak utvrdila.
Hesla demonstrantů vnímala jako projev toho, že si jedna část společnosti „vzala veřejnoprávní média jako svůj totem“. Sedláčková zároveň kritizuje jejich objektivitu a názorovou pluralitu, která je podle ní nedostatečná. Jde sice pouze o její hodnocení, které ale chce podložit analýzami.
Poslankyně zároveň připouští, že by mohly existovat i dobrovolné platby od diváků a posluchačů. O možných pojistkách pro nezávislost těchto médií, například o zapojení obou parlamentních komor pro změnu částky, je podle ní možné jednat.
Že se návrh dostal do sněmovny bez předchozí široké debaty, označila za záměrnou strategii: první čtení podle ní diskusi otevřelo. Na 26. listopadu navrhla veřejné slyšení, které má podle ní dát prostor odborníkům i veřejnosti s různými názory. Sama ale tvrdí, že současné pojistky nezávislosti považuje za dostatečné.
Jaká byla hlavní témata podcastu?
00:00:18–00:13:24 – Proč Gabrielu Sedláčkovou stávka veřejnoprávních médií utvrdila v názoru na změnu jejich financování? Zastupují podle ní Česká televize a rozhlas celou společnost? Jak chce svá tvrzení o jejich údajně nedostatečné objektivitě a pluralitě doložit?
00:13:25–00:21:32 – Proč koalice předložila návrh na změnu financování médií překvapivě a bez předchozí širší debaty? Byla to podle Sedláčkové promyšlená taktika, která má diskusi teprve otevřít?
00:21:33–00:28:50 – Co podle Sedláčkové vládní návrh mění a co má zůstat předmětem další debaty? Jak by se média mohla financovat ze státního rozpočtu či dobrovolných příspěvků a potřebují podle ní další pojistky nezávislosti?
00:28:51–00:32:27 – Souviselo zařazení návrhu s výsledky komunálních a senátních voleb? Jak Sedláčková hodnotí první komunální volby Motoristů a jejich výsledky?
00:32:28–00:37:49 – Může Motoristům uškodit trolling jejich představitelů nebo chování ministra kultury Oty Klempíře? Co podle Sedláčkové jejich voličům vadí a jakou roli v tom hraje nesplněný program?