„Za tou zdí nejsou žádné příšery.“ Unikátní festival tři dekády otevírá psychiatrii

Začínal s 200 návštěvníky a bez plánu. Dnes patří festival Mezi ploty, který se odehrává v bohnické psychiatrické nemocnici, k nejnavštěvovanějším akcím v Praze. Jeho zakladatel Robert Kozler v pořadu Spotlight říká, že klíčem byla vytrvalost. Terapeut Martin Tittmann dodává, že festival pomohl lidem zjistit, že psychiatrie není nebezpečné, cizí místo, ale prostor, kde žijí lidé jako oni.
„Přišlo dvě stě lidí. Pak dvě stě dvacet. Pak tři sta. A já jsem pořád přemýšlel, jestli to nevzdám,“ popisuje ve Spotlightu Terezy Engelové začátky festivalu jeho zakladatel Robert Kozler.
Dnes festival navštěvují tisíce lidí, vyhrál několik ocenění a před dvěma lety nad ním převzal záštitu a podpořil jej i prezident Petr Pavel. Podle Kozlera byla nakonec rozhodujícím faktorem prostá vytrvalost: „Musíte do toho dát obrovské množství energie. Úspěchy, i takovéto, nepřichází náhodou.“
Jedním z důvodů, proč festival vydržel a stabilně rostl tři dekády, je podle něj jeho prostředí. Koná se přímo v areálu psychiatrické nemocnice, což jak vzpomíná, bylo na začátku 90. let něco nepředstavitelného.
„Chtěl jsem otevřít místo, kam se běžně nechodilo,“ říká Kozler. A právě tahle zkušenost podle terapeuta Martina Tittmanna pomohla měnit pohled většinové společnosti.
Mezi ploty
Festival v areálu bohnické psychiatrické nemocnice běží už přes 30 let. Letošní ročník se uskuteční o posledním květnovém víkendu.
Vystoupí například kapely Lucie, Midi Lidi nebo zpěvák Tomáš Klus. Vlastní program přinesou také divadelní soubory a stand-up komici. Nad festivalem pravidelně přebírá záštitu ministerstvo kultury a od roku 2024 také prezident Petr Pavel.
„Lidi zjistili, že za tou zdí nejsou žádné příšery. Že tam nejsou žádné chemikálie nebo radiace, ale normální lidi,“ popisuje Tittmann. Festival podle něj pomohl zbavit psychiatrii nálepky nebezpečného prostoru a přiměl návštěvníky přemýšlet i o vlastním duševním zdraví.
Zásadně se přitom proměnil i zájem o samotný program. Sérii veřejných diskusí o tématech duševního zdraví, které organizátoři nazvali Ujíždíme na duši, rozjeli už před více než deseti lety, zájem o ně podle Kozlera ale strmě roste až poslední dobou. „Nejde o to, aby tam deset tisíc lidí stálo frontu na psychologa. Ale aby se přirozeně dozvěděli, kde hledat pomoc,“ dodává Kozler.
Podle Tittmanna se zároveň mění to, s čím dnes lidé přicházejí a jak k problémům přistupují. „Dřív se řešilo hlavně, aby si děti něco nevzaly. Dneska řešíme, aby jim bylo líp a neměly potřebu si něco brát,“ říká. Závislosti podle něj zůstávají, jen mají jinou podobu, od alkoholu po digitální svět. „Všechny mají společné to, že jimi lidé překrývají své problémy,“ dodává terapeut.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
Začátek–06:30 Historie Mezi ploty, specifikum konání v psychiatrické nemocnici, postupný růst
06:30–10:30 Otevírání tématu ve společnosti a role festivalu v destigmatizaci duševních chorob
10:30–16:30 Diskuse, workshopy, navigace k odborné pomoci
16:30–24:30 Přesun od prevence drog k širšímu tématu duševního zdraví a sebepéče
24:30–Konec Nárůst problémů u dětí, vliv digitálního světa, role umění a propojení lidí