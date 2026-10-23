Žádná prasárna, plníme program. Peníze pro ČT a ČRo přinese i EET, věří Havlíček z ANO

Změna financování České televize a Českého rozhlasu podle Karla Havlíčka neohrožuje jejich nezávislost: mění se prý jen zdroj peněz. Výnos z EET má výpadek částečně pokrýt. Neúspěch ANO v senátních volbách pak místopředseda hnutí vysvětluje hlavně tím, že strana nedokázala zmobilizovat své voliče. Ministr průmyslu a obchodu byl hostem Spotlightu na Aktuálně.cz.
Vláda podle Karla Havlíčka plní slib, který ANO před volbami zařadilo do programu: financování České televize a Českého rozhlasu chce přesunout z koncesionářských poplatků do státního rozpočtu. „Jediné, co se mění, je forma financování,“ řekl místopředseda ANO v rozhovoru. Zákony o veřejnoprávních médiích podle něj zůstávají beze změny a návrh nyní prochází legislativním procesem. Opozici a zaměstnancům médií vytkl, že změnu spojují s ohrožením demokracie. Připustil zároveň, že přesun šesti až osmi miliard korun rozpočet zatíží; část nákladů by podle něj mohly pokrýt výnosy z EET.
Havlíček připustil, že nesplněný slib mohl přispět k tomu, že někteří voliči ANO zůstali ve druhém kole senátních voleb doma. „Mohli si říct: Já jim taky trošku dám za uši, tohle ještě nesplnili,“ uvedl, zároveň ale odmítl, že by šlo o jedinou příčinu neúspěchu. Za hlavní problém označil neschopnost strany zmobilizovat voliče. Výsledek komunálních voleb podle něj navíc nelze jednoduše srovnávat s rokem 2022, který považuje za mimořádně příznivý pro tehdejší opozici. V Ústí nad Labem pak ANO podle něj doplatilo na nespokojenost s vedením města a na to, že šlo do voleb v široké koalici.
Povolební „restart“ má podle Havlíčka znamenat, že se ANO přizpůsobí nové situaci, kdy vládne, a znovu rozhýbe své regionální organizace. Strana se podle něj v některých místech příliš spoléhala na svou značku a známé tváře. „Ta facka přišla, musíme zpátky na zem,“ řekl. Za úspěch v parlamentních volbách dál připisuje zásluhu také Andreji Babišovi, odmítá však, že by hnutí nemělo co zlepšovat. Připustil, že vedení musí vyhodnotit, zda některá vládní rozhodnutí nedopadají na voliče negativně.
Jaká byla hlavní témata podcastu?
00:00:00–00:04:04 – Proč vláda otevřela změnu financování veřejnoprávních médií hned po volbách? Bylo její načasování strategickým překvapením?
00:04:04–00:13:00 – Ohrozí přesun financování ČT a ČRo do státního rozpočtu jejich nezávislost? Proč Havlíček odmítá širší debatu mimo parlament a jak se staví k protestům?
00:13:06–00:19:56 – Jak Havlíček obhajuje vládní priority a hospodářské výsledky? Z čeho chce vláda změnu financování zaplatit a mohlo nesplnění slibu ovlivnit účast voličů ANO?
00:19:56–00:26:57 – Proč podle Havlíčka ANO neuspělo v senátních volbách a ztratilo pozice v některých městech? Byla problémem volba kandidátů, nebo neschopnost zmobilizovat voliče?
00:26:57–00:36:48 – Co má znamenat povolební restart ANO a jak se má hnutí přizpůsobit vládnutí? Jak chce posílit regiony a přilákat nové osobnosti?